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https://arabic.sputniknews.com/20211212/اعتذار-رسمي-بعد-صفعة-وجهها-مدرب-حراس-منتخب-ناشئي-سوريا-للاعب-يمني-وأثارت-جدلا-واسعا-فيديو-1053833112.html
اعتذار رسمي بعد صفعة وجهها مدرب حراس منتخب ناشئي سوريا للاعب يمني وأثارت جدلا واسعا... فيديو
اعتذار رسمي بعد صفعة وجهها مدرب حراس منتخب ناشئي سوريا للاعب يمني وأثارت جدلا واسعا... فيديو
وجهت بعثة المنتخب السوري الناشئين، برئاسة عبد الحميد الخطيب، عضو اللجنة المؤقتة المسيرة لاتحاد كرة القدم المحلي، اعتذارا رسميا للمنتخب اليمني، بعد حادثة ضرب... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T06:32+0000
2021-12-12T06:32+0000
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وأكد الخطيب أن الحادثة فردية وجاءت كرد فعل بعدما سجل المنتخب اليمني هدفا قاتلا، ليودع نسور قاسيون بطولة غرب آسيا للناشئين من الدور نصف النهائي، بحسب ما ذكر موقع "كورة" الرياضي.وأشارت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم، مساء يوم أمس السبت، أن تصرف لؤي عثمان، مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين غير مقبول، بحسب الموقع.وكان لؤي عثمان مدرب حراس المنتخب السوري للناشئين، تهجم على عدد من لاعبي منتخب اليمن وصفع أحد اللاعبين قبل نهاية مباراة الفريقين.واعذر عثمان لبعثة المنتخب اليمني قائلا: "اللاعب بمثابة ابني أنا أعتذر للشعب اليمني، الشعب السوري والشعب اليمني واحد، وهذا خطأ لا يغتفر".وواصل المنتخب اليمني للناشئين مسلسل نتائجه القوية في بطولة غرب آسيا، المقامة حاليا في الدمام السعودية، حيث هزم نظيره السوري (2-1) في مباراة نصف النهائي، اليوم السبت.
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العالم العربي, مجتمع, رياضة

اعتذار رسمي بعد صفعة وجهها مدرب حراس منتخب ناشئي سوريا للاعب يمني وأثارت جدلا واسعا... فيديو

06:32 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / DAMIEN MEYERكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / DAMIEN MEYER
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وجهت بعثة المنتخب السوري الناشئين، برئاسة عبد الحميد الخطيب، عضو اللجنة المؤقتة المسيرة لاتحاد كرة القدم المحلي، اعتذارا رسميا للمنتخب اليمني، بعد حادثة ضرب لؤي عثمان مدرب حراس المرمى أحد اللاعبين اليمنيين.
وأكد الخطيب أن الحادثة فردية وجاءت كرد فعل بعدما سجل المنتخب اليمني هدفا قاتلا، ليودع نسور قاسيون بطولة غرب آسيا للناشئين من الدور نصف النهائي، بحسب ما ذكر موقع "كورة" الرياضي.
وأشارت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم، مساء يوم أمس السبت، أن تصرف لؤي عثمان، مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين غير مقبول، بحسب الموقع.
وقالت اللجنة في بيان رسمي: "اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة السوري، تؤكد رفضها للتصرف الفردي للؤي عثمان، مدرب حراس المرمى في منتخب الناشئين، صدر قرار فوري بإيقاف عثمان ومنعه من مرافقة أي ناد أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر ".
وكان لؤي عثمان مدرب حراس المنتخب السوري للناشئين، تهجم على عدد من لاعبي منتخب اليمن وصفع أحد اللاعبين قبل نهاية مباراة الفريقين.
واعذر عثمان لبعثة المنتخب اليمني قائلا: "اللاعب بمثابة ابني أنا أعتذر للشعب اليمني، الشعب السوري والشعب اليمني واحد، وهذا خطأ لا يغتفر".
وواصل المنتخب اليمني للناشئين مسلسل نتائجه القوية في بطولة غرب آسيا، المقامة حاليا في الدمام السعودية، حيث هزم نظيره السوري (2-1) في مباراة نصف النهائي، اليوم السبت.
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