الأردن... استكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور اليوم

وسيشارك في جلسة اليوم عدد من الأكاديميين، بحسب وكالة أنباء "عمون" الأردنية.وكانت اللجنة القانونية عقدت أولى جلسات نقاشاتها حول مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، يوم الثلاثاء الماضي.وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أحالت الحكومة الأردنية مشروع تعديل للدستور الأردني، ومشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة 2021 إلى البرلمان لإقرارها، بعدما أعدتها لجنة ملكية شكلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في يونيو/ حزيران الماضي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أحالت الحكومة الأردنية مشروع تعديل للدستور الأردني، ومشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة 2021 إلى البرلمان لإقرارها، بعدما أعدتها لجنة ملكية شكلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في يونيو/ حزيران الماضي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد.