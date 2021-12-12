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الأردن... استكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور اليوم
الأردن... استكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور اليوم
تستكمل اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021‏‎.‎ 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T06:57+0000
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وسيشارك في جلسة اليوم عدد من الأكاديميين، بحسب وكالة أنباء "عمون" الأردنية.وكانت اللجنة القانونية عقدت أولى جلسات نقاشاتها حول مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، يوم الثلاثاء الماضي.وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أحالت الحكومة الأردنية مشروع تعديل للدستور الأردني، ومشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة 2021 إلى البرلمان لإقرارها، بعدما أعدتها لجنة ملكية شكلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في يونيو/ حزيران الماضي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/وزير-أردني-التعديلات-الدستورية-المقترحة-تشمل-تشكيل-مجلس-للأمن-الوطني-1050715049.html
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الأردن... استكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور اليوم

06:57 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 07:00 GMT 12.12.2021)
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العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
العاصمة الأردنية عمان
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تستكمل اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021‏‎.‎
وسيشارك في جلسة اليوم عدد من الأكاديميين، بحسب وكالة أنباء "عمون" الأردنية.

وكانت اللجنة القانونية عقدت أولى جلسات نقاشاتها حول مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، يوم الثلاثاء الماضي.
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
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وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أحالت الحكومة الأردنية مشروع تعديل للدستور الأردني، ومشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة 2021 إلى البرلمان لإقرارها، بعدما أعدتها لجنة ملكية شكلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في يونيو/ حزيران الماضي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد.
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