البرلمان المصري يوافق على قرار حكومي بشأن مواجهة كورونا

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم"، مشيرة إلى أن موافقة المجلس على قرارات الحكومة تمثل أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية، الذي يلزم الحكومة بعرض أي إجراءات استثنائية لمواجهة كورونا على مجلس النواب خلال 7 أيام من إعلانها، خاصة بعد إلغاء حالة الطوارئ.ويهدف قانون الجوائح الصحية إلى سد الفراغ، الناتج عن إلغاء حالة الطوارئ ويسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.ويسمح القانون الذي أقره مجلس النواب المصري، للحكومة باتخاذ ما يراه من إجراءات استثنائية لمواجهة الوباء، ثم عرضها على المجلس خلال أيام من إعلانها.يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بالحكومة المصرية أعلنت، قبل أيام، حظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى لمصالح والهيئات وشركات القطاع العام، ومطالبة الحاصلين على اللقاحات بتقدي ما يفيد ذلك أو إجراء فحص "بي سي آر" كل أسبوع تكون نتيجته سلبية وتقديمه للمصلحة أو الهيئة الحكومية.
وافق مجلس النواب المصري على قرار الحكومة، الذي يقضي باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم"، مشيرة إلى أن موافقة المجلس على قرارات الحكومة تمثل أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية، الذي يلزم الحكومة بعرض أي إجراءات استثنائية لمواجهة كورونا على مجلس النواب خلال 7 أيام من إعلانها، خاصة بعد إلغاء حالة الطوارئ.
يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بالحكومة المصرية أعلنت، قبل أيام، حظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى لمصالح والهيئات وشركات القطاع العام، ومطالبة الحاصلين على اللقاحات بتقدي ما يفيد ذلك أو إجراء فحص "بي سي آر" كل أسبوع تكون نتيجته سلبية وتقديمه للمصلحة أو الهيئة الحكومية.