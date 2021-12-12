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البرلمان المصري يوافق على قرار حكومي بشأن مواجهة كورونا
البرلمان المصري يوافق على قرار حكومي بشأن مواجهة كورونا
وافق مجلس النواب المصري على قرار الحكومة، الذي يقضي باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة). 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T11:05+0000
2021-12-12T11:05+0000
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم"، مشيرة إلى أن موافقة المجلس على قرارات الحكومة تمثل أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية، الذي يلزم الحكومة بعرض أي إجراءات استثنائية لمواجهة كورونا على مجلس النواب خلال 7 أيام من إعلانها، خاصة بعد إلغاء حالة الطوارئ.ويهدف قانون الجوائح الصحية إلى سد الفراغ، الناتج عن إلغاء حالة الطوارئ ويسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.ويسمح القانون الذي أقره مجلس النواب المصري، للحكومة باتخاذ ما يراه من إجراءات استثنائية لمواجهة الوباء، ثم عرضها على المجلس خلال أيام من إعلانها.يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بالحكومة المصرية أعلنت، قبل أيام، حظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى لمصالح والهيئات وشركات القطاع العام، ومطالبة الحاصلين على اللقاحات بتقدي ما يفيد ذلك أو إجراء فحص "بي سي آر" كل أسبوع تكون نتيجته سلبية وتقديمه للمصلحة أو الهيئة الحكومية.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/الجريدة-الرسمية-المصرية-تنشر-قرارات-حظر-دخول-الأماكن-الحكومية-دون-شهادة-تلقي-لقاح-كورونا-1053742308.html
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أخبار مصر الآن, فيروس كورونا

البرلمان المصري يوافق على قرار حكومي بشأن مواجهة كورونا

11:05 GMT 12.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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وافق مجلس النواب المصري على قرار الحكومة، الذي يقضي باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم"، مشيرة إلى أن موافقة المجلس على قرارات الحكومة تمثل أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية، الذي يلزم الحكومة بعرض أي إجراءات استثنائية لمواجهة كورونا على مجلس النواب خلال 7 أيام من إعلانها، خاصة بعد إلغاء حالة الطوارئ.
ويهدف قانون الجوائح الصحية إلى سد الفراغ، الناتج عن إلغاء حالة الطوارئ ويسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.
ويسمح القانون الذي أقره مجلس النواب المصري، للحكومة باتخاذ ما يراه من إجراءات استثنائية لمواجهة الوباء، ثم عرضها على المجلس خلال أيام من إعلانها.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
الجريدة الرسمية المصرية تنشر قرارات حظر دخول الأماكن الحكومية دون شهادة تلقي لقاح كورونا
9 ديسمبر, 13:21 GMT
يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بالحكومة المصرية أعلنت، قبل أيام، حظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى لمصالح والهيئات وشركات القطاع العام، ومطالبة الحاصلين على اللقاحات بتقدي ما يفيد ذلك أو إجراء فحص "بي سي آر" كل أسبوع تكون نتيجته سلبية وتقديمه للمصلحة أو الهيئة الحكومية.
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