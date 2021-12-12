https://arabic.sputniknews.com/20211212/التحالف-العربي-يعلن-مقتل-أكثر-من-200-عنصر-من-أنصار-الله-في-مأرب-باليمن-1053848880.html

التحالف العربي يعلن مقتل أكثر من 200 عنصر من "أنصار الله" في مأرب باليمن

التحالف العربي يعلن مقتل أكثر من 200 عنصر من "أنصار الله" في مأرب باليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 200 عنصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إثر عمليات له في محافظة مأرب. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T13:16+0000

2021-12-12T13:16+0000

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وحسب صحيفة "سبق"، قال التحالف، إنه "نفذ 35 عملية استهداف ضد ميلشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة".وأضاف أنه "تم تدمير 21 آلية عسكرية خلال العمليات".وتأتي عمليات الاستهداف ضمن دعم التحالف العربي قوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "الحوثيين" في محافظة مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع توالياً في مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين "الحوثيين"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211208/التحالف-العربي-تدمير-مخازن-سرية-للصواريخ-والمسيرات-في-محيط-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1053722208.html

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العالم العربي, أنصار الله, الجيش اليمني, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم