تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211212/الجيش-السوري-يتصدى-لهجوم-داعش-شرقي-سوريا-1053854047.html
الجيش السوري يتصدى لهجوم "داعش" شرقي سوريا
الجيش السوري يتصدى لهجوم "داعش" شرقي سوريا
تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم من قبل خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف دير الزور الغربي وذلك أثناء هجومها على نقاط الجيش والقوات الرديفة المتمركزة... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T15:03+0000
2021-12-12T15:03+0000
العالم العربي
الجيش السوري
سوريا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050150405_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_0d343dae1f978d110cd74bf5cc95c3ef.jpg
وأكد مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي حاولت فجر اليوم التسلل إلى نقاط الجيش العربي السوري والقوات الرديفة الدفاع الوطني المتمركزة في بادية بلدتي التبني والمسرب بريف دير الزور الغربي، وقد نجحت القوات المتمركزة في المنطقة بالتصدي للهجوم وتكبيد خلايا تنظيم داعش خسائر مادية وإصابة عدد منهم قبل أن يلوذوا بالفرار.وتابع المصدر: أن العمليات العسكرية متواصلة لتمشيط بادية جبل البشري والممتدة الى قاعدة (التنف) الأمريكية في البادية السورية والتي تمول المسلحين لديها للهجوم على نقاط الجيش السوري حيث قامت بمحاولات فاشلة عبر الهجمات المتفرقة على نقاط الدفاع الوطني والجيش السوري المتمركزة في المنطقة.وكانت خلايا لتنظيم "داعش" قد ارتكبت مجزرة قبل أيام قليلة بالقرب من حقل الخراطة النفطي الواقع بريف دير الزور الغربي وقتلت فيها عشرة مدنيين من عمال الحقل ورعاة الأغنام في المنطقة كما نفذت خلال الفترة الماضية عدة هجمات على رعاة الأغنام المتواجدين في البادية وقتلت ونهبت قطعانهم.وفي سياق متصل قامت خلايا تنظيم داعش المتواجدة في الجزيرة السورية الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية له بتعليق منشورات والكتابة على أبواب المحال التجارية في ريف ديرالزور الشرقي عبارات تؤيد عودة التنظيم إلى المنطقة وتتوعد أبناء العشائر العربية في المنطقة.وتشكل البادية السورية فضاء صحراويا مفتوحا ومتداخلا مع منطقة الـ (55 كم)، التي لطالما شكلت مسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة).وتتحلق منطقة الـ (55 كم) التي تخضع (لحماية) الطائرات الحربية الأمريكية، حول قاعدة التنف اللاشرعية، التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية".
الجيش السوري
سوريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050150405_160:0:1119:719_1920x0_80_0_0_50073e1a4b5af8a1ade3f56b2f7efab1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجيش السوري, سوريا

الجيش السوري يتصدى لهجوم "داعش" شرقي سوريا

15:03 GMT 12.12.2021
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالجيش السوري يواصل انتشاره غرب درعا ويستعد لدخول (مزيريب وتلشهاب)
الجيش السوري يواصل انتشاره غرب درعا ويستعد لدخول (مزيريب وتلشهاب) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم من قبل خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف دير الزور الغربي وذلك أثناء هجومها على نقاط الجيش والقوات الرديفة المتمركزة في بادية المحافظة.
وأكد مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي حاولت فجر اليوم التسلل إلى نقاط الجيش العربي السوري والقوات الرديفة الدفاع الوطني المتمركزة في بادية بلدتي التبني والمسرب بريف دير الزور الغربي، وقد نجحت القوات المتمركزة في المنطقة بالتصدي للهجوم وتكبيد خلايا تنظيم داعش خسائر مادية وإصابة عدد منهم قبل أن يلوذوا بالفرار.
وتابع المصدر: أن العمليات العسكرية متواصلة لتمشيط بادية جبل البشري والممتدة الى قاعدة (التنف) الأمريكية في البادية السورية والتي تمول المسلحين لديها للهجوم على نقاط الجيش السوري حيث قامت بمحاولات فاشلة عبر الهجمات المتفرقة على نقاط الدفاع الوطني والجيش السوري المتمركزة في المنطقة.
وكانت خلايا لتنظيم "داعش" قد ارتكبت مجزرة قبل أيام قليلة بالقرب من حقل الخراطة النفطي الواقع بريف دير الزور الغربي وقتلت فيها عشرة مدنيين من عمال الحقل ورعاة الأغنام في المنطقة كما نفذت خلال الفترة الماضية عدة هجمات على رعاة الأغنام المتواجدين في البادية وقتلت ونهبت قطعانهم.
وفي سياق متصل قامت خلايا تنظيم داعش المتواجدة في الجزيرة السورية الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية له بتعليق منشورات والكتابة على أبواب المحال التجارية في ريف ديرالزور الشرقي عبارات تؤيد عودة التنظيم إلى المنطقة وتتوعد أبناء العشائر العربية في المنطقة.
وتشكل البادية السورية فضاء صحراويا مفتوحا ومتداخلا مع منطقة الـ (55 كم)، التي لطالما شكلت مسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة).
وتتحلق منطقة الـ (55 كم) التي تخضع (لحماية) الطائرات الحربية الأمريكية، حول قاعدة التنف اللاشرعية، التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:49 GMTدواء شائع يمكن أن يهدد حياة مرضى ضغط الدم
15:46 GMTفنان مصري يعتذر عن فيلم عادل إمام... هذا هو رد فعل الزعيم
15:46 GMTمصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد
15:36 GMTالحرس الثوري يتحدث عن "قلب العالم" ويوجه رسالة إلى الغرب حال ارتكب خطأ عسكريا تجاه إيران
15:24 GMTليتوانيا تستقبل شحنة روسية ثانية من الغاز الطبيعي المسال
15:23 GMTمصدر بالأهلي يكشف موقف حمدي فتحي من المشاركة في السوبر الأفريقي
15:15 GMTفرستابن يحرز لقب بطولة العالم لـ "فورمولا 1" في أبو ظبي
15:13 GMTموقع إخباري صيني: أعضاء الحزب الشيوعي يجب أن يكون لديهم ثلاثة أطفال
15:12 GMTبينيت قبيل انطلاقه للإمارات: ليست هذه سوى البداية... صورة
15:10 GMTالسفارة الألمانية في القاهرة تشتكي من تدخلات "الرقابة الفنية" المصرية وتسحب فيلم "طبل الصفيح"
15:07 GMTالسفينة إيفرغيفن تعبر قناة السويس بنجاح وسط إجراءات خاصة
15:06 GMTصربيا تعتزم شراء مروحيات روسية لتصبح أكبر مالك للطائرات الهليكوبتر في المنطقة
15:05 GMTنتنياهو يعلق "بغضب" على قرار رفع الحراسة عن أسرته
15:03 GMTالجيش السوري يتصدى لهجوم "داعش" شرقي سوريا
14:58 GMTبوتين: قد تمتلك الدول مستقبلا أسلحة تفوق سرعة الصوت وسنكون قادرين على صدها
14:55 GMTنجل الممثل المصري محمد عبد الحليم يكشف الساعات الأخيرة لوالده وسبب الوفاة
14:53 GMTإعلام: تقهقر جديد للقوات الإثيوبية أمام قوات جبهة تحرير تيغراي
14:52 GMTوالد حسام حبيب يكشف السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين عبد الوهاب
14:48 GMTالشوكولاته الروسية تتخطى السويسرية في قائمة الحلوى المصدرة في العالم
14:43 GMTتامر حسني يتغنى بمعالم مصر الأثرية بعد حفلة قصر عابدين