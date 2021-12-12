الحكم بالسجن على رئيسي حكومة أسبقين في الجزائر بسبب تهم بالفساد

وحسب جريدة النهار الجزائرية فقد أصدر مجلس قضاء العاصمة، احكامه في قضية "تركيب السيارات والنقل الجامعي"، حيث عاقب كلا من الوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بـ "السجن 7 سنوات حبسا نافذا".وتضمن حكم مجلس قضاء العاصمة سجن "المتهمين حميد وبلال طحكوت 3 سنوات، مع جعل نصف العقوبة موقوفة النفاذ".واشتمل الحكم كذلك على غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، لكل من "ب عبد الحق، وشنين ناصر، وم.عبد القادر".وقضى كذلك بتعويض مالي "قدره 100 مليون دينار بالتضامن فيما يين المتهمين يوسف يوسفي والوزراء المدانين".وسبق أن قضت محكمة جزائرية أقل درجة على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا.
قضت محكمة جزائرية بسجن كل من الوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال 7 سنوات مع النفاذ.
وحسب جريدة النهار الجزائرية فقد أصدر مجلس قضاء العاصمة، احكامه في قضية "تركيب السيارات والنقل الجامعي"، حيث عاقب كلا من الوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بـ "السجن 7 سنوات حبسا نافذا".
وتضمن حكم مجلس قضاء العاصمة سجن "المتهمين حميد وبلال طحكوت 3 سنوات، مع جعل نصف العقوبة موقوفة النفاذ".
وأيد الحكم ماسبق من أحكام مستأنفة، حيث أبقاها كما هي لكل من يوسف يوسفي، عمار غول، وبن حسين ناصر، بينما قضى في حق على طحكوت ناصر وتيرة أمين محارب أحمد بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.
واشتمل الحكم كذلك على غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، لكل من "ب عبد الحق، وشنين ناصر، وم.عبد القادر".
وقضى كذلك بتعويض مالي "قدره 100 مليون دينار بالتضامن فيما يين المتهمين يوسف يوسفي والوزراء المدانين".
وكانت المحاكم الجزائرية قد شهدت محاكمات في قضايا فساد تتعلق بمصانع تركيب السيارات، وحصول أصحابها على امتيازات وإعفاءات ضريبية وتبديد أموال وغيرها من التهم بالتعاون مع المسؤولين الجزائريين السابقين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وسبق أن قضت محكمة جزائرية أقل درجة على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا.