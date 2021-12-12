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https://arabic.sputniknews.com/20211212/الحكومة-العمانية-نعمل-على-إعادة-دراسة-تسعير-خدمات-الكهرباء-والمياه-1053842269.html
الحكومة العمانية: نعمل على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه
الحكومة العمانية: نعمل على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه
أعلنت الحكومة العمانية انها بصدد العمل على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه في السلطنة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T11:00+0000
2021-12-12T11:00+0000
أخبار سلطنة عمان
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وحسب وكالة الأنباء العمانية فقد أكد وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي، أن الحكومة تعمل حاليا على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه، مؤكدا أن التسعير الجديد سيعلن في وقت لاحق.من جهة أخرى صدق مجلس الوزراء العماني اليوم على دراسة "تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح"، والذي صدر بموجب مرسوم سلطاني رقم 112/2011.وأكد بيان صادر عن المجلس أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المُتخذة لمكافحة الفساد.وأوضح البيان أن التصديق جاء متماشيا مع "الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة لتحديث التشريعات والقوانين ومراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة لتكون ركيزة أساسية من ركائز المستقبل في ترسيخ العدالة والنزاهة، الأمر الذي يُعزز من قدرة الحكومة على القيام بمتطلبات تحقيق رؤية " عُمان 2040 .
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أخبار سلطنة عمان

الحكومة العمانية: نعمل على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه

11:00 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEصورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان
صورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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أعلنت الحكومة العمانية انها بصدد العمل على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه في السلطنة.
وحسب وكالة الأنباء العمانية فقد أكد وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي، أن الحكومة تعمل حاليا على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه، مؤكدا أن التسعير الجديد سيعلن في وقت لاحق.
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من جهة أخرى صدق مجلس الوزراء العماني اليوم على دراسة "تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح"، والذي صدر بموجب مرسوم سلطاني رقم 112/2011.
وأكد بيان صادر عن المجلس أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المُتخذة لمكافحة الفساد.
وأوضح البيان أن التصديق جاء متماشيا مع "الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة لتحديث التشريعات والقوانين ومراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة لتكون ركيزة أساسية من ركائز المستقبل في ترسيخ العدالة والنزاهة، الأمر الذي يُعزز من قدرة الحكومة على القيام بمتطلبات تحقيق رؤية " عُمان 2040 .
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