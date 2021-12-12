https://arabic.sputniknews.com/20211212/الخارجية-اللبنانية-حريصون-على-ألا-تكون-بلادنا-مقرا-للتطاول-على-البحرين-1053868426.html

الخارجية اللبنانية: حريصون على ألا تكون بلادنا مقرا للتطاول على البحرين

الخارجية اللبنانية: حريصون على ألا تكون بلادنا مقرا للتطاول على البحرين

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، مساء اليوم الأحد، إنها حريصة على ألا تكون لبنان "ممرا أو مقرا للإساءة أو التطاول على مملكة البحرين". 12.12.2021, سبوتنيك عربي

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البحرين

وزارة الخارجية اللبنانية

جورج قرداحي

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جاء ذلك في بيان للخارجية بعدما أبدت البحرين في وقت سابق اليوم، أسفها لاستضافة العاصمة اللبنانية مؤتمرا لما وصفته بـ "عناصر معادية" أساءت للمملكة.وقالت الخارجية اللبنانية إنها تتابع: "بإهتمام شديد التحقيقات العاجلة التي بدأتها السلطات اللبنانية لاتخاذ التدابير المناسبة حول استضافة بيروت مؤتمرا صحفيا لعناصر معادية تحاول الاساءة لمملكة البحرين".وأضافت على ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "أننا حريصون أشد الحرص على ألا يكون لبنان مقرا او ممرا للاساءة او التطاول على مملكة البحرين الشقيقة وكافة الدول العربية".وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قال في بيان إنه يدين التطاول على مملكة البحرين، قيادة وشعبا، رافضا التدخل في شؤونها الداخلية، والإساءة إليها بأي شكل من الاشكال.وقال"حريص على العلاقات التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين، وأؤكد أن ما يربط بينهما أعمق من تصرف خاطئ لا يعبّر عن رأي الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني التي تكن للبحرين كلّ المودة والمحبة والاحترام".وفي وقت سابق اليوم قالت الخارجية البحرينية في بيان إنها تعرب عن "بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحفيا لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين"، دون ذكر أي تفاصيل حول هذا المؤتمر والمشاركين فيه.يأتي ذلك في وقت تحاول فيه بيروت إصلاح توتر في العلاقات مع دول خليجية على خلفية غضب سعودي من تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/ميقاتي-يصد-قرارا-عاجلا-بشأن-الإساءة-إلى-البحرين-والتطاول-عليها-1053863202.html

https://arabic.sputniknews.com/20211212/البحرين-تأسف-لاستضافة-بيروت-مؤتمرا-لـ-عناصر-معادية-روجت-لإساءات-ضد-المملكة-1053849379.html

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البحرين, وزارة الخارجية اللبنانية, جورج قرداحي