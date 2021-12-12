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السعودية بصدد عقد أولى ورش استمطار السحب
السعودية بصدد عقد أولى ورش استمطار السحب
أعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية اعتزامه إقامة ورشة العمل الأولى الخاصة باستمطار السحب يوم الأحد المقبل. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T19:51+0000
2021-12-12T19:51+0000
أخبار السعودية اليوم
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ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المركز أن الورشة المزمع إقامته ستأتي تحت عنوان "عمليات الطيران للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب" على أن تقام في مدينة جدة بمشاركة الجهات المعنية بعمليات الاستمطار بالمملكة.في السياق ذاته، بث مركز الأرصاد مقطع فيديو تعريفي لعملية استمطار السحب، أوضح فيه كيف تساعد تلك العملية في تعديل الطقس بهدف تغيير كمية الأمطار المتساقطة من السحب أو نوعيتها، وذلك عن طريق نشر بعض المواد في الهواء لتعمل على تكاثف السحب.وأوضح جلال أن "المواد التي تستخدم في التقنية تعتمد على أنواع السحب المستهدفة، حيث تستهدف الأماكن التي تتكون فيها السحب الدافئة أو الباردة".وتتميز هذه التقنية بانخفاض التكلفة، ومن خلالها ستتمكن المملكة من زيادة المخزون المائي في السدود وزيادة المخزون الجوفي كذلك، ليعزز هذا من أمنها المائي".يذكر أن مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق في فبراير/ شباط 2020، على مشروع "الاستمطار الصناعي"، بهدف زيادة معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 20% عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويا.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم.
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أخبار السعودية اليوم

السعودية بصدد عقد أولى ورش استمطار السحب

19:51 GMT 12.12.2021
CC BY-SA 3.0 / MsaalMatt Saal / سحب ماماتوس في كاليفورنيا
سحب ماماتوس في كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
CC BY-SA 3.0 / MsaalMatt Saal /
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أعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية اعتزامه إقامة ورشة العمل الأولى الخاصة باستمطار السحب يوم الأحد المقبل.
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المركز أن الورشة المزمع إقامته ستأتي تحت عنوان "عمليات الطيران للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب" على أن تقام في مدينة جدة بمشاركة الجهات المعنية بعمليات الاستمطار بالمملكة.
في السياق ذاته، بث مركز الأرصاد مقطع فيديو تعريفي لعملية استمطار السحب، أوضح فيه كيف تساعد تلك العملية في تعديل الطقس بهدف تغيير كمية الأمطار المتساقطة من السحب أو نوعيتها، وذلك عن طريق نشر بعض المواد في الهواء لتعمل على تكاثف السحب.

وفي وقت سابق، قال مدير عام إدارة البحث والتطوير والابتكار بمركز الأرصاد، ياسر جلال، إن "الاستمطار هو تقنية من تقنيات تعديل الطقس، عن طريق نثر المواد العضوية الصديقة للبيئة مثل الثلج المجفف أو كلوريد الصوديوم".

وأوضح جلال أن "المواد التي تستخدم في التقنية تعتمد على أنواع السحب المستهدفة، حيث تستهدف الأماكن التي تتكون فيها السحب الدافئة أو الباردة".
وتتميز هذه التقنية بانخفاض التكلفة، ومن خلالها ستتمكن المملكة من زيادة المخزون المائي في السدود وزيادة المخزون الجوفي كذلك، ليعزز هذا من أمنها المائي".
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق في فبراير/ شباط 2020، على مشروع "الاستمطار الصناعي"، بهدف زيادة معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 20% عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويا.
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