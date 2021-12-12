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السفارة الألمانية في القاهرة تشتكي من تدخلات "الرقابة الفنية" المصرية وتسحب فيلم "طبل الصفيح"
السفارة الألمانية في القاهرة تشتكي من تدخلات "الرقابة الفنية" المصرية وتسحب فيلم "طبل الصفيح"
أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة إزالة الفيلم الألماني "طبل الصفيح" (Die Blechtrommel) من مهرجان تنظمه سفارة كولومبيا في مصر. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T15:10+0000
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وقالت السفارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنها قررت سحب الفيلم الألماني المشارك في المهرجان، الذي تنظمه سفارة كولومبيا في مصر بمناسبة عيد ميلاد الأديب المصري نجيب محفوظ، بسبب تدخلات الرقابة المصرية وطلبها حذف مشاهد منه.وجاء في بيان السفارة "نأسف لضرورة إزالة الفيلم الألماني "Die Blechtrommel" من برنامج المهرجان التي نظمتها سفارة كولومبيا في مصر بسبب متطلبات الرقابة".وأضافت السفارة أن "الفيلم هو تحفة معترف بها في تاريخ الفيلم وشهرة عالمية. وبمناسبة عيد ميلاد نجيب محفوظ (11 ديسمبر)، تنظم سفارة كولومبيا في مصر مهرجان أفلام يعتمد على أعمال الفائزين بجائزة نوبل في الأدب. قدمت ألمانيا فيلم „Die Blechtrommel" للمخرج فولكر شلوندورف والذي فاز بدوره بجائزة الأوسكار والسعفة الذهبية في مدينة كان".وتابع البيان: "ومع إصرار الرقابة على المصنفات الفنية على قطع 13 دقيقة من الفيلم، نأسف لضرورة إزالة الفيلم من برنامج المهرجان دون استبدال بسبب لوائح الرقابة".وفيلم Die Blechtromme"l " فيلم دراما تم إنتاجه في فرنسا وألمانيا وصدر في سنة 1979 ،وطرح في دور العرض في العام ذاته ولاقى استحسان الجمهور ولجان المهرجانات.
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السفارة الألمانية في القاهرة تشتكي من تدخلات "الرقابة الفنية" المصرية وتسحب فيلم "طبل الصفيح"

15:10 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / MAHMOUD KHALEDالحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثاني والأربعين (CIFF) في دار الأوبرا في القاهرة في 10 ديسمبر 2020.
الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثاني والأربعين (CIFF) في دار الأوبرا في القاهرة في 10 ديسمبر 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / MAHMOUD KHALED
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أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة إزالة الفيلم الألماني "طبل الصفيح" (Die Blechtrommel) من مهرجان تنظمه سفارة كولومبيا في مصر.
وقالت السفارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنها قررت سحب الفيلم الألماني المشارك في المهرجان، الذي تنظمه سفارة كولومبيا في مصر بمناسبة عيد ميلاد الأديب المصري نجيب محفوظ، بسبب تدخلات الرقابة المصرية وطلبها حذف مشاهد منه.
وجاء في بيان السفارة "نأسف لضرورة إزالة الفيلم الألماني "Die Blechtrommel" من برنامج المهرجان التي نظمتها سفارة كولومبيا في مصر بسبب متطلبات الرقابة".
وأضافت السفارة أن "الفيلم هو تحفة معترف بها في تاريخ الفيلم وشهرة عالمية. وبمناسبة عيد ميلاد نجيب محفوظ (11 ديسمبر)، تنظم سفارة كولومبيا في مصر مهرجان أفلام يعتمد على أعمال الفائزين بجائزة نوبل في الأدب. قدمت ألمانيا فيلم „Die Blechtrommel" للمخرج فولكر شلوندورف والذي فاز بدوره بجائزة الأوسكار والسعفة الذهبية في مدينة كان".
وتابع البيان: "ومع إصرار الرقابة على المصنفات الفنية على قطع 13 دقيقة من الفيلم، نأسف لضرورة إزالة الفيلم من برنامج المهرجان دون استبدال بسبب لوائح الرقابة".
وفيلم Die Blechtromme"l " فيلم دراما تم إنتاجه في فرنسا وألمانيا وصدر في سنة 1979 ،وطرح في دور العرض في العام ذاته ولاقى استحسان الجمهور ولجان المهرجانات.
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