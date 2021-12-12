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السفارة الروسية في واشنطن تعزي بضحايا الإعصار الذي ضرب عددا من الولايات الأمريكية
السفارة الروسية في واشنطن تعزي بضحايا الإعصار الذي ضرب عددا من الولايات الأمريكية
أعربت السفارة الروسية في واشنطن عن تعازيها لأسر ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من الولايات الأمريكية. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T06:16+0000
2021-12-12T06:16+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت البعثة الدبلوماسية في بيان على صفحتها في فيسبوك : " تعرب السفارة عن عمق تعازيها لأسر وأصدقاء ضحايا سلسلة الأعاصير التي ضربت عددا من الولايات في أميركا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وفي وقت سابق، قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية إن ما لا يقل عن 70 شخصًا لقوا مصرعهم في سلسلة أعاصير اجتاحت الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة.ودمرت الأعاصير القوية، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الأشهر الباردة، مصنعا للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري، وقتلت ما لا يقل عن عاملين اثنين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

السفارة الروسية في واشنطن تعزي بضحايا الإعصار الذي ضرب عددا من الولايات الأمريكية

06:16 GMT 12.12.2021
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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أعربت السفارة الروسية في واشنطن عن تعازيها لأسر ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من الولايات الأمريكية.
وقالت البعثة الدبلوماسية في بيان على صفحتها في فيسبوك : " تعرب السفارة عن عمق تعازيها لأسر وأصدقاء ضحايا سلسلة الأعاصير التي ضربت عددا من الولايات في أميركا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق، قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية إن ما لا يقل عن 70 شخصًا لقوا مصرعهم في سلسلة أعاصير اجتاحت الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة.
ودمرت الأعاصير القوية، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الأشهر الباردة، مصنعا للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري، وقتلت ما لا يقل عن عاملين اثنين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي.
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