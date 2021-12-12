السفينة إيفرغيفن تعبر قناة السويس بنجاح وسط إجراءات خاصة

وقالت صحيفة "صدى البلد" إن السفينة إيفرغيفن عبرت القناة في رحلة عودتها من الصين بمصاحبة قاطرتين تابعتين لقناة السويس و4 مرشدين بالتبادل.واستغرقت رحلة عبور السفينة الممر الملاحي للقناة 10 ساعات، حيث دخلت القناة في تمام 6:10 صباحا واستمرت رحلتها حتى 4:10 مساء.من جانبه، وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة.يشار إلى أن السفينة كانت قد غادرت قناة السويس في 7 يوليو/تموز الماضي بعد نحو 100 يوم من احتجازها بمنطقة البحيرات المرة، وذلك بعد توقيع عقد تسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة لدفع تعويضات نظير تسببها في تعطل الملاحة بالقناة وما ترتب عليها من خسائر.يذكر أن إيفر غيفن من أكبر سفن الحاويات في العالم، حيث يبلغ طولها السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
عبرت سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن" قناة السويس بنجاح، اليوم الأحد، وسط إجراءات تأمينية خاصة، بعد حادث جنوح السفينة الذي وقع في مارس/آذار الماضي وتسبب في إغلاق الممر الملاحي للقناة لمدة 6 أيام.
وقالت صحيفة "صدى البلد" إن السفينة إيفرغيفن عبرت القناة في رحلة عودتها من الصين بمصاحبة قاطرتين تابعتين لقناة السويس و4 مرشدين بالتبادل.
واستغرقت رحلة عبور السفينة الممر الملاحي للقناة 10 ساعات، حيث دخلت القناة في تمام 6:10 صباحا واستمرت رحلتها حتى 4:10 مساء.
من جانبه، وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة.
يشار إلى أن السفينة كانت قد غادرت قناة السويس في 7 يوليو/تموز الماضي بعد نحو 100 يوم من احتجازها بمنطقة البحيرات المرة، وذلك بعد توقيع عقد تسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة لدفع تعويضات نظير تسببها في تعطل الملاحة بالقناة وما ترتب عليها من خسائر.
يذكر أن إيفر غيفن من أكبر سفن الحاويات في العالم، حيث يبلغ طولها السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.