السودان يرد على اتهامات إثيوبيا بشأن قيامه بتدريب وإيواء عناصر جبهة تحرير تيغراي

الخرطوم - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم إنها "تابعت بمزيد من الدهشة والاستغراب الخبر الذي نشرته وكالة فانا الإذاعية الحكومية الأثيوبية بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2021م والذي اتهمت فيه السودان بدعم جبهة تحرير تيغراي".وأكدت أن هذه الادعاءات جزافية ومنافية للحقيقة.وشددت على التزام السودان التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن ما أوردته وكالة فانا لا أساس له من الصحة مطلقاً.وكانت الوكالة الإثيوبية قد أدعت قيام السودان بإيواء وتدريب عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لمواجهة قوات الحكومة الأثيوبية، وفقا لبيان الخارجية السودانية.
رد السودان، اليوم الأحد، على تقارير صحفية إثيوبية، تتهم الخرطوم بدعم وإيواء وتدريب عناصر جبهة تحرير تيغراي.
الخرطوم - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم إنها "تابعت بمزيد من الدهشة والاستغراب الخبر الذي نشرته وكالة فانا الإذاعية الحكومية الأثيوبية بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2021م والذي اتهمت فيه السودان بدعم جبهة تحرير تيغراي".