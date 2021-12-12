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السودان يرد على اتهامات إثيوبيا بشأن قيامه بتدريب وإيواء عناصر جبهة تحرير تيغراي
السودان يرد على اتهامات إثيوبيا بشأن قيامه بتدريب وإيواء عناصر جبهة تحرير تيغراي
رد السودان، اليوم الأحد، على تقارير صحفية إثيوبية، تتهم الخرطوم بدعم وإيواء وتدريب عناصر جبهة تحرير تيغراي. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T13:55+0000
2021-12-12T13:55+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
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الخرطوم - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم إنها "تابعت بمزيد من الدهشة والاستغراب الخبر الذي نشرته وكالة فانا الإذاعية الحكومية الأثيوبية بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2021م والذي اتهمت فيه السودان بدعم جبهة تحرير تيغراي".وأكدت أن هذه الادعاءات جزافية ومنافية للحقيقة.وشددت على التزام السودان التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن ما أوردته وكالة فانا لا أساس له من الصحة مطلقاً.وكانت الوكالة الإثيوبية قد أدعت قيام السودان بإيواء وتدريب عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لمواجهة قوات الحكومة الأثيوبية، وفقا لبيان الخارجية السودانية.
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أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

السودان يرد على اتهامات إثيوبيا بشأن قيامه بتدريب وإيواء عناصر جبهة تحرير تيغراي

13:55 GMT 12.12.2021
© REUTERS / BAZ RATNERمنطقة تيغراي، إثيوبيا مارس 2021
منطقة تيغراي، إثيوبيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / BAZ RATNER
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رد السودان، اليوم الأحد، على تقارير صحفية إثيوبية، تتهم الخرطوم بدعم وإيواء وتدريب عناصر جبهة تحرير تيغراي.
الخرطوم - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم إنها "تابعت بمزيد من الدهشة والاستغراب الخبر الذي نشرته وكالة فانا الإذاعية الحكومية الأثيوبية بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2021م والذي اتهمت فيه السودان بدعم جبهة تحرير تيغراي".
وأكدت أن هذه الادعاءات جزافية ومنافية للحقيقة.
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وشددت على التزام السودان التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن ما أوردته وكالة فانا لا أساس له من الصحة مطلقاً.
كما حث البيان السوداني إثيوبيا "للكف عن اتهام السودان باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا يسندها دليل على أرض الواقع".
وكانت الوكالة الإثيوبية قد أدعت قيام السودان بإيواء وتدريب عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لمواجهة قوات الحكومة الأثيوبية، وفقا لبيان الخارجية السودانية.
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