السيسي يدعو إلى تكثيف التنسيق داخل أفريقيا لتجفيف منابع الإرهاب

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا"، بحسب بيان رسمي من الرئاسة المصرية.وثمّن السيسي دور لجنة "سيسا" في "مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها القارة الأفريقة، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود بمختلف أشكاله، والذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر، وتعرقل كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام، كما تُربك خطى الدول الأفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف".وتابع: "مما يستدعي تكثيف التنسيق بين كافة الآليات القارية المعنية، ومن بينها "سيسا"، لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره".وأعرب الرئيس المصري عن "ترحيبه بالوفود المشاركة في مؤتمر لجنة "سيسا"، وتولي مصر رئاستها لمواصلة إسهاماتها في تحقيق التكامل الأمني والتنسيق ورفع القدرات للمساعدة على التغلب على المخاطر الأمنية التي تحيط بالدول الأفريقية"، وفق بيان الرئاسة المصرية.كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور المحوري للجنة "سيسا" وكافة الأجهزة الأمنية الأفريقية للإسهام بدور فعال في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والتي أصبحت تمثل تهديدا متصاعدا على الأمن والاستقرار في كل الدول الأفريقية، فضلا عن متابعة ورصد باقي التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على القارة، ومنها موضوعات الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن السيبراني والجريمة المنظمة".وفي هذا الإطار، شدد السيسي على أن "نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة "سيسا" سيساعد بشكل مباشر على خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي، مما يستدعي مداومة الجهد لتطوير أدوات التكامل الأفريقي بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية".
دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى تكثيف التنسيق في أفريقيا، لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا"، بحسب بيان رسمي من الرئاسة المصرية.
وثمّن السيسي دور لجنة "سيسا" في "مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها القارة الأفريقة، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود بمختلف أشكاله، والذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر، وتعرقل كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام، كما تُربك خطى الدول الأفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف".
وتابع: "مما يستدعي تكثيف التنسيق بين كافة الآليات القارية المعنية، ومن بينها "سيسا"، لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره".
وأعرب الرئيس المصري عن "ترحيبه بالوفود المشاركة في مؤتمر لجنة "سيسا"، وتولي مصر رئاستها لمواصلة إسهاماتها في تحقيق التكامل الأمني والتنسيق ورفع القدرات للمساعدة على التغلب على المخاطر الأمنية التي تحيط بالدول الأفريقية"، وفق بيان الرئاسة المصرية.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور المحوري للجنة "سيسا" وكافة الأجهزة الأمنية الأفريقية للإسهام بدور فعال في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والتي أصبحت تمثل تهديدا متصاعدا على الأمن والاستقرار في كل الدول الأفريقية، فضلا عن متابعة ورصد باقي التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على القارة، ومنها موضوعات الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن السيبراني والجريمة المنظمة".
وفي هذا الإطار، شدد السيسي على أن "نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة "سيسا" سيساعد بشكل مباشر على خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي، مما يستدعي مداومة الجهد لتطوير أدوات التكامل الأفريقي بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية".