تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211212/السيسي-يدعو-إلى-تكثيف-التنسيق-داخل-أفريقيا-لتجفيف-منابع-الإرهاب-1053846755.html
السيسي يدعو إلى تكثيف التنسيق داخل أفريقيا لتجفيف منابع الإرهاب
السيسي يدعو إلى تكثيف التنسيق داخل أفريقيا لتجفيف منابع الإرهاب
دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى تكثيف التنسيق في أفريقيا، لتجفيف منابع ‏الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره.‏ 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:39+0000
2021-12-12T12:39+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050516048_0:13:2353:1337_1920x0_80_0_0_7e5a965b4c7d8efe650975919c8bdc99.jpg
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا"، بحسب بيان رسمي من الرئاسة المصرية.وثمّن السيسي دور لجنة "سيسا" في "مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها القارة الأفريقة، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود بمختلف أشكاله، والذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر، وتعرقل كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام، كما تُربك خطى الدول الأفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف".وتابع: "مما يستدعي تكثيف التنسيق بين كافة الآليات القارية المعنية، ومن بينها "سيسا"، لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره".وأعرب الرئيس المصري عن "ترحيبه بالوفود المشاركة في مؤتمر لجنة "سيسا"، وتولي مصر رئاستها لمواصلة إسهاماتها في تحقيق التكامل الأمني والتنسيق ورفع القدرات للمساعدة على التغلب على المخاطر الأمنية التي تحيط بالدول الأفريقية"، وفق بيان الرئاسة المصرية.كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور المحوري للجنة "سيسا" وكافة الأجهزة الأمنية الأفريقية للإسهام بدور فعال في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والتي أصبحت تمثل تهديدا متصاعدا على الأمن والاستقرار في كل الدول الأفريقية، فضلا عن متابعة ورصد باقي التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على القارة، ومنها موضوعات الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن السيبراني والجريمة المنظمة".وفي هذا الإطار، شدد السيسي على أن "نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة "سيسا" سيساعد بشكل مباشر على خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي، مما يستدعي مداومة الجهد لتطوير أدوات التكامل الأفريقي بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية".
https://arabic.sputniknews.com/20210201/السيسي-تنظيمات-إرهابية-تمددت-في-دولنا-بدعم-من-قوى-إقليمية-وخارجية-تستهدف-الفوضى-1047973963.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050516048_262:0:2353:1568_1920x0_80_0_0_7a5a2c534d172b7842de07290f2ca4d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يدعو إلى تكثيف التنسيق داخل أفريقيا لتجفيف منابع الإرهاب

12:39 GMT 12.12.2021
© REUTERS / BERNADETT SZABOالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© REUTERS / BERNADETT SZABO
تابعنا عبر
دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى تكثيف التنسيق في أفريقيا، لتجفيف منابع ‏الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره.‏
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا"، بحسب بيان رسمي من الرئاسة المصرية.
وثمّن السيسي دور لجنة "سيسا" في "مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها القارة الأفريقة، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود بمختلف أشكاله، والذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر، وتعرقل كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام، كما تُربك خطى الدول الأفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف".
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في برلين، ألمانيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2021
السيسي: تنظيمات إرهابية تمددت في دولنا بدعم من قوى إقليمية وخارجية تستهدف الفوضى
1 فبراير, 14:40 GMT
وتابع: "مما يستدعي تكثيف التنسيق بين كافة الآليات القارية المعنية، ومن بينها "سيسا"، لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره".
وأعرب الرئيس المصري عن "ترحيبه بالوفود المشاركة في مؤتمر لجنة "سيسا"، وتولي مصر رئاستها لمواصلة إسهاماتها في تحقيق التكامل الأمني والتنسيق ورفع القدرات للمساعدة على التغلب على المخاطر الأمنية التي تحيط بالدول الأفريقية"، وفق بيان الرئاسة المصرية.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور المحوري للجنة "سيسا" وكافة الأجهزة الأمنية الأفريقية للإسهام بدور فعال في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والتي أصبحت تمثل تهديدا متصاعدا على الأمن والاستقرار في كل الدول الأفريقية، فضلا عن متابعة ورصد باقي التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على القارة، ومنها موضوعات الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن السيبراني والجريمة المنظمة".
وفي هذا الإطار، شدد السيسي على أن "نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة "سيسا" سيساعد بشكل مباشر على خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي، مما يستدعي مداومة الجهد لتطوير أدوات التكامل الأفريقي بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:43 GMTالمدير الفني للمنتخب المصري يتخذ قرارا جديدا قبل مواجهة تونس
12:42 GMTمسؤول في قطاع الصحة الأردني: تلقي جرعتين من اللقاح لا يكفي... فيديو
12:42 GMTالحصار والفقر يختطفان الميلاد من سوريا
12:40 GMTمارين لوبان تتوعد الجالية الجزائرية بعد احتفالات الفوز على المغرب... "4 أشهر ولن تفلتوا من العقاب"
12:39 GMTالسيسي يدعو إلى تكثيف التنسيق داخل أفريقيا لتجفيف منابع الإرهاب
12:35 GMTبهزيمة منافسه التركي.. إسرائيلي يفوز ببطولة العالم للباراتايكواندو
12:31 GMTبوتين: في التسعينيات كانت أوروبا متأكدة أن روسيا سوف تتفكك
12:29 GMTآلاف الأتراك يتظاهرون وسط إسطنبول ضد غلاء الأسعار ويطالبون الحكومة بالاستقالة... فيديو
12:28 GMTأبو الغيط: حصة مصر من مياه النيل لن تقل مهما حدث
12:24 GMTنجم المنتخب الجزائري يثير قلق الأطباء بعد نهاية مواجهة المغرب... فيديو
12:17 GMTابنة أول رائد فضاء أمريكي تسافر إلى الفضاء... فيديو‏
12:17 GMTبوتين يعزي بايدن بضحايا الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية
12:15 GMTرياك مشار: جنوب السودان لن يكون مصدرا لأي ضرر يستهدف إثيوبيا
12:14 GMTالحكم بالسجن على رئيسي حكومة أسبقين في الجزائر بسبب تهم بالفساد
12:14 GMTبورصات الخليج تشهد أفضل أداء لها في 14 عاما... وتوقعات أقوى للعام القادم بفضل قطر
12:10 GMTبيدرسون: لمست لدى مسؤولين أميركيين وأوروبيين وعرب انفتاحا لبدء تواصل مع دمشق
12:09 GMTبابا الفاتيكان يعلق لأول مرة على الأزمة بين الغرب وروسيا
12:05 GMTالمقاتل حبيب يوجه ضربة "قاتلة" لبوراك أرسلته إلى "عالم آخر"... فيديو
11:53 GMTمصرع 9 أشخاص على الأقل إثر غرق سفينة شحن شرقي الصين
11:47 GMTالاتحاد الإسباني لكرة القدم يدخل الطائرات المسيرة ضمن نظام بث المباريات