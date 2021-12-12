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https://arabic.sputniknews.com/20211212/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-3-فلسطينيين-بينهم-أسير-محرر-بالقدس-1053839407.html
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر بالقدس
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر بالقدس
اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين من القدس المحتلة، بينهم أسير محرر. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T10:11+0000
2021-12-12T10:11+0000
2021-12-12T10:11+0000
أسرى
الشرطة الإسرائيلية
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية ألقت القبض على الأسير المحرر مدحت العيساوي، بعد أن اقتحمت منزله وعبثت بمحتوياته في بلدة العيسوية شرقي القدس.وأفادت الوكالة أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض كذلك على الشابين الفلسطينيين عميد عبيد، ووائل سبتة.وكانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت عن العيساوي قبل 4 أشهر بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 8 سنوات في السجون الإسرائيلية.من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن عشرات المستوطنين اليهود حطموا الليلة الماضية مجموعة من المركبات الفلسطينية في القدس، باستخدام الحجارة والأدوات الحادة، وحاولوا إحراقها.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/الرئاسة-الفلسطينية-قتل-الشرطة-الإسرائيلية-لشاب-جريح-جريمة-حرب-موثقة-1053564809.html
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أسرى, الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر بالقدس
اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين من القدس المحتلة، بينهم أسير محرر.
وذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
أن عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية ألقت القبض على الأسير المحرر مدحت العيساوي، بعد أن اقتحمت منزله وعبثت بمحتوياته في بلدة العيسوية شرقي القدس.
وأفادت الوكالة أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض كذلك على الشابين الفلسطينيين عميد عبيد، ووائل سبتة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت عن العيساوي قبل 4 أشهر بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 8 سنوات في السجون الإسرائيلية.
من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن عشرات المستوطنين اليهود حطموا الليلة الماضية مجموعة من المركبات الفلسطينية
في القدس
، باستخدام الحجارة والأدوات الحادة، وحاولوا إحراقها.