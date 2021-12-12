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https://arabic.sputniknews.com/20211212/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-3-فلسطينيين-بينهم-أسير-محرر-بالقدس-1053839407.html
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر بالقدس
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر بالقدس
اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين من القدس المحتلة، بينهم أسير محرر. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
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أسرى
الشرطة الإسرائيلية
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية ألقت القبض على الأسير المحرر مدحت العيساوي، بعد أن اقتحمت منزله وعبثت بمحتوياته في بلدة العيسوية شرقي القدس.وأفادت الوكالة أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض كذلك على الشابين الفلسطينيين عميد عبيد، ووائل سبتة.وكانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت عن العيساوي قبل 4 أشهر بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 8 سنوات في السجون الإسرائيلية.من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن عشرات المستوطنين اليهود حطموا الليلة الماضية مجموعة من المركبات الفلسطينية في القدس، باستخدام الحجارة والأدوات الحادة، وحاولوا إحراقها.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/الرئاسة-الفلسطينية-قتل-الشرطة-الإسرائيلية-لشاب-جريح-جريمة-حرب-موثقة-1053564809.html
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أسرى, الشرطة الإسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر بالقدس

10:11 GMT 12.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين من القدس المحتلة، بينهم أسير محرر.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية ألقت القبض على الأسير المحرر مدحت العيساوي، بعد أن اقتحمت منزله وعبثت بمحتوياته في بلدة العيسوية شرقي القدس.
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وأفادت الوكالة أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض كذلك على الشابين الفلسطينيين عميد عبيد، ووائل سبتة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت عن العيساوي قبل 4 أشهر بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 8 سنوات في السجون الإسرائيلية.
من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن عشرات المستوطنين اليهود حطموا الليلة الماضية مجموعة من المركبات الفلسطينية في القدس، باستخدام الحجارة والأدوات الحادة، وحاولوا إحراقها.
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