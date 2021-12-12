https://arabic.sputniknews.com/20211212/العراق-يعلن-إعادة-3556-مهاجرا-من-رعاياه-العالقين-على-الحدود-البيلاروسية-البولندية-1053836121.html

العراق يعلن إعادة 3556 مهاجرا من رعاياه العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية

العراق يعلن إعادة 3556 مهاجرا من رعاياه العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية الذين تم إجلاؤهم بلغ حتى الآن 3556... 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T08:20+0000

2021-12-12T08:20+0000

2021-12-12T08:20+0000

العالم

العراق

أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصَحاف، في بيان أن "جهود الوزارة مستمرة لدعم مسار العودة طوعاً للراغبين من المهاجرين العراقيين"، مضيفا "تمكنّا من تحقيق 9 رحلات للإجلاء من منيسك بواقع 3556 مسافرا وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية".وتابع الصحاف: "منحنا حتى الآن 383 جواز مرور لمن فقدوا جوازات سفرهم، في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتيفيا، بولندا"، مشيرا إلى أن "جهود سفارتي جمهورية العراق في موسكو ووارسو استثنائية جداً لتقديم الدعم الإنساني وتسجيل الراغبين بالعودة ومنح جوازات المرور".وعلق العراق منذ مطلع أغسطس / آب الماضي و"حتى إشعار آخر" الرحلات بين بغداد ومينسك، باستثناء تلك التي أعدت لإعادة المهاجرين، بسبب تعرض بغداد لضغوط دولية لإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية للعراقيين من بيلاروسيا إلى ليتوانيا.وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الجانب البيلاروسي، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.واستخدمت السلطات البولندية قنابل الصوت وخراطيم المياه، لتفريق المهاجرين، الذين حاولوا اجتياز السياج الحدودي، والمرور إلى أراضيها.

https://arabic.sputniknews.com/20211125/مجلس-الأمن-في-بيلاروسيا-نحو-200-لاجئ-ينتظرون-في-مطار-مينسك-رحلة-الإجلاء-العراقية-1053265724.html

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العالم, العراق, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا