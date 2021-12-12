https://arabic.sputniknews.com/20211212/المباحث-الفيدرالية-تقبض-على-موظف-في-سي-إن-إن-بتهمة-إدراج-أمهات-وبناتهن-في-نشاط-جنسي-1053840269.html

المباحث الفيدرالية تقبض على موظف في "سي إن إن" بتهمة إدراج أمهات وبناتهن في "نشاط جنسي"

المباحث الفيدرالية تقبض على موظف في "سي إن إن" بتهمة إدراج أمهات وبناتهن في "نشاط جنسي"

اعتقلت المباحث الفيدراية "إف بي آي" أحد موظفي شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بعد أن تم توجيه له ‏اتهام بإغراء أمهات وبناتهن القاصرات بـ"التدريب الجنسي"، والنشاط... 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T10:26+0000

2021-12-12T10:26+0000

2021-12-12T10:26+0000

مجتمع

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وأشار مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة فيرمونت في بيان صحفي إلى أن الموظف يعمل كمنتج من ستامفورد بولاية كونيتيكت، وتم اعتقاله في يوم الجمعة الماضي، بحسب مجلة "نيوزوريك" الأمريكية.وتم توجيه إلى الموظف المتهم، جون غريفين، الذي يبلغ من العمر 44 عاما، 3 تهم باستخدام منشأة للتجارة بين الولايات لمحاولة إغراء القاصرين للانخراط في نشاط جنسي غير قانوني.وذكرت لائحة الاتهام أن غريفين استخدم تطبيقات المراسلة، مثل "غوغل هانغأوتس" و"كيك" للتواصل مع الأشخاص الذين ادعوا أنهم أهالي فتيات صغيرات.وجاء في البيان الصحفي أنه حاول "إقناع الوالدين بالسماح له بتدريب بناتهم على الخضوع جنسيا".وفي إحدى الحوادث الموصوفة في لائحة الاتهام، اتُهم جون غريفين بإرسال مبلغ 3000 دولار إلى أم من نيفادا لنقلها هي وابنتها البالغة من العمر 9 سنوات لزيارته، والانخراط في "نشاط جنسي غير قانوني" مع الطفلة.من ناحيتها، قالت شبكة "سي إن إن" في بيان لها، أمس السبت إن غريفين عمل كمنتج للشبكة لمدة 8 سنوات.وفي حال أن تمت إدانته، يواجه جون غريفين عقوبة تتراوح بين 10 سنوات في السجن إلى السجن مدى الحياة عن كل تهمة موجهة إليه.

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