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المستشار الألماني يصل إلى بولندا لبحث أزمة المهاجرين
المستشار الألماني يصل إلى بولندا لبحث أزمة المهاجرين
يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتز إلى بولندا، اليوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن عدد من القضايا. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T06:41+0000
2021-12-12T06:41+0000
بولندا
أزمة المهاجرين
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وعلى رأس القضايا التي سيبحثها المستشار الألماني، تأتي أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وروسيا البيضاء، بحسب وكالة "رويترز".كما تتضمن القضايا، الخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن استقلال القضاء والتوترات مع روسيا بشأن الحشد العسكري بالقرب من أوكرانيا ومصير خط أنابيب الغاز الروسي إلى ألمانيا.وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إنه سوف يحث المستشار الألماني على رفض الشروع في تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا متجاوزا أوكرانيا.على الرغم من ذلك، لم تعلن الحكومة الألمانية الجديدة وقف خط أنابيب نورد ستريم 2 في حال غزت روسيا، أوكرانيا مثلما طالبت بولندا والولايات المتحدة.وتؤيد برلين جهود بولندا لمنع تدفق المهاجرين الذين يحاولون دخول أراضيها من روسيا البيضاء، وهي أزمة اتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبيرها، وقالت إنها ستساعد وارسو وبروكسل في إيجاد حل لنزاعهما القانوني.
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بولندا, أزمة المهاجرين

المستشار الألماني يصل إلى بولندا لبحث أزمة المهاجرين

06:41 GMT 12.12.2021
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEأولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا
أولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتز إلى بولندا، اليوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن عدد من القضايا.
وعلى رأس القضايا التي سيبحثها المستشار الألماني، تأتي أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وروسيا البيضاء، بحسب وكالة "رويترز".
كما تتضمن القضايا، الخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن استقلال القضاء والتوترات مع روسيا بشأن الحشد العسكري بالقرب من أوكرانيا ومصير خط أنابيب الغاز الروسي إلى ألمانيا.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إنه سوف يحث المستشار الألماني على رفض الشروع في تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا متجاوزا أوكرانيا.
على الرغم من ذلك، لم تعلن الحكومة الألمانية الجديدة وقف خط أنابيب نورد ستريم 2 في حال غزت روسيا، أوكرانيا مثلما طالبت بولندا والولايات المتحدة.
وتؤيد برلين جهود بولندا لمنع تدفق المهاجرين الذين يحاولون دخول أراضيها من روسيا البيضاء، وهي أزمة اتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبيرها، وقالت إنها ستساعد وارسو وبروكسل في إيجاد حل لنزاعهما القانوني.
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