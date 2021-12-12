https://arabic.sputniknews.com/20211212/المغني-فيسنتي-فرنانديز-وفاة-معبود-الموسيقى-الشعبية-المكسيكية-1053856289.html

المغني فيسنتي فرنانديز.. وفاة "معبود الموسيقى الشعبية المكسيكية"

المغني فيسنتي فرنانديز.. وفاة "معبود الموسيقى الشعبية المكسيكية"

توفي المغني المكسيكي المخضرم فيسنتي فيرنانديز، والذي كان يلقب بـ"معبود الموسيقى الشعبية المكسيكية". 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T15:52+0000

2021-12-12T15:52+0000

2021-12-12T15:52+0000

أخبار المكسيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104347/45/1043474501_0:119:3223:1931_1920x0_80_0_0_c54060527154c5c9b499bdee6106a285.jpg

وحسب رويترز، قالت أسرته إن فيرنانديز أحد رموز موسيقى الرانشيرا، توفي يوم الأحد عن 81 عاما في مستشفى بمدينة جوادالاخارا بغرب البلاد.وأوضحت أسرته أنه توفي بعد أن أمضى أربعة أشهر في المستشفى، بسبب مضاعفات السقوط التي تعرض لها في أغسطس/ آب الماضي.خلال فترة شبابه، كان فرنانديز يكسب عيشه من الغناء في حفلات الزفاف والمطاعم، مثل المارياتشي التقليدي، وجاء النجاح له بعد أن طرقه عدة أبواب لشركات التسجيل والإذاعات ورفضه.وخلال مسيرته المهنية، سجل أكثر من 100 ألبوم أكسبته جوائز لا حصر لها، بما في ذلك جائزة من الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز، الذي غنى معه "أشفق على أنك غريب".

https://arabic.sputniknews.com/20211210/مقتل-ما-لا-يقل-عن-49-في-حادث-انقلاب-مقطورة-بالمكسيك-1053762258.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار المكسيك