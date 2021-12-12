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https://arabic.sputniknews.com/20211212/المغني-فيسنتي-فرنانديز-وفاة-معبود-الموسيقى-الشعبية-المكسيكية-1053856289.html
المغني فيسنتي فرنانديز.. وفاة "معبود الموسيقى الشعبية المكسيكية"
المغني فيسنتي فرنانديز.. وفاة "معبود الموسيقى الشعبية المكسيكية"
توفي المغني المكسيكي المخضرم فيسنتي فيرنانديز، والذي كان يلقب بـ"معبود الموسيقى الشعبية المكسيكية". 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T15:52+0000
2021-12-12T15:52+0000
2021-12-12T15:52+0000
أخبار المكسيك
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وحسب رويترز، قالت أسرته إن فيرنانديز أحد رموز موسيقى الرانشيرا، توفي يوم الأحد عن 81 عاما في مستشفى بمدينة جوادالاخارا بغرب البلاد.وأوضحت أسرته أنه توفي بعد أن أمضى أربعة أشهر في المستشفى، بسبب مضاعفات السقوط التي تعرض لها في أغسطس/ آب الماضي.خلال فترة شبابه، كان فرنانديز يكسب عيشه من الغناء في حفلات الزفاف والمطاعم، مثل المارياتشي التقليدي، وجاء النجاح له بعد أن طرقه عدة أبواب لشركات التسجيل والإذاعات ورفضه.وخلال مسيرته المهنية، سجل أكثر من 100 ألبوم أكسبته جوائز لا حصر لها، بما في ذلك جائزة من الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز، الذي غنى معه "أشفق على أنك غريب".
https://arabic.sputniknews.com/20211210/مقتل-ما-لا-يقل-عن-49-في-حادث-انقلاب-مقطورة-بالمكسيك-1053762258.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المكسيك
المغني فيسنتي فرنانديز.. وفاة "معبود الموسيقى الشعبية المكسيكية"
توفي المغني المكسيكي المخضرم فيسنتي فيرنانديز، والذي كان يلقب بـ"معبود الموسيقى الشعبية المكسيكية".
وحسب رويترز، قالت أسرته إن فيرنانديز أحد
رموز موسيقى الرانشيرا
، توفي يوم الأحد عن 81 عاما في مستشفى بمدينة جوادالاخارا بغرب البلاد.
وأوضحت أسرته أنه توفي بعد أن أمضى أربعة أشهر في المستشفى، بسبب مضاعفات السقوط التي تعرض لها في أغسطس/ آب الماضي.
وعرف باسم "شارو دي هوينتيتان"، وهو اسم
المدينة التي ولد فيها في ولاية خاليسكو، واستمر لأكثر من خمسة عقود يمارس الموسيقى الشعبية المكسيكية.
خلال فترة شبابه، كان فرنانديز يكسب عيشه من الغناء في حفلات الزفاف والمطاعم، مثل المارياتشي التقليدي، وجاء النجاح له بعد أن طرقه عدة أبواب لشركات التسجيل والإذاعات ورفضه.
وبدأت تتاح له الفرص في عام 1966 بعد وفاة نجم بوليرو في الوقت الحالي، خافيير سوليس، ومنذ ذلك الحين، انطلقت شخصيته التي عشقها المكسيكيون.
وخلال مسيرته المهنية،
سجل أكثر من
100 ألبوم أكسبته جوائز لا حصر لها، بما في ذلك جائزة من الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز، الذي غنى معه "أشفق على أنك غريب".