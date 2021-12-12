المقاتل حبيب يوجه ضربة "قاتلة" لبوراك أرسلته إلى "عالم آخر"... فيديو

ونشر الطباخ التركي الشيف، بوراك أوزدمير، الشهير بأطباقه الخاصة وأحجامها، فيديو طريف عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، يجمعه مع المقاتل المعتزل حبيب نور محمدوف، بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلط.ويظهر بوراك في بداية الفيديو مبتسما وهو يقطع بمهارة كرات من البصل وإلى جانبه حبيب، ليقوم الأخير بتوجيه ضربه بسيطة على قلبه، لكن بوراك اعتبر في الفيديو الكوميدي أن هذه الضربة على الرغم من بساطتها إلا أنها "قاتلة" لأنها جاءت من أشهر أبطال القتال.وادعى بوراك في نهاية مقطع الفيديو أن لكمة حبيب قد أردته قتيلا ونقلته إلى السماء أو إلى عالم آخر لا يعرفه، وذلك كناية عن قوة حبيب.وكتب بوراك معلقا على الفيديو وموجها سؤلا للمتابعين "خمن من ربح، واختر إلى جانب من أنت؟".حصل هذا الفديو على تفاعل كبير من قبل العديد من متابعي بوراك وحبيب على حد سواء.
ويظهر بوراك في بداية الفيديو مبتسما وهو يقطع بمهارة كرات من البصل وإلى جانبه حبيب، ليقوم الأخير بتوجيه ضربه بسيطة على قلبه، لكن بوراك اعتبر في الفيديو الكوميدي أن هذه الضربة على الرغم من بساطتها إلا أنها "قاتلة" لأنها جاءت من أشهر أبطال القتال.