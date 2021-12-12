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https://arabic.sputniknews.com/20211212/المقاتل-حبيب-يوجه-ضربة-قاتلة-لبوراك-أرسلته-إلى-عالم-آخر-فيديو-1053844584.html
المقاتل حبيب يوجه ضربة "قاتلة" لبوراك أرسلته إلى "عالم آخر"... فيديو
المقاتل حبيب يوجه ضربة "قاتلة" لبوراك أرسلته إلى "عالم آخر"... فيديو
تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع مشهد فيديو ظهر فيه بطل العالم المقاتل المعتزل حبيب نور محمدوف، وهو يوجه ضربة إلى الطباخ التركي الشهير بوراك أوزدمير،... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:05+0000
2021-12-12T12:08+0000
العالم
انستغرام
حبيب نورمحمدوف
بوراك
نادي الفيديو
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ونشر الطباخ التركي الشيف، بوراك أوزدمير، الشهير بأطباقه الخاصة وأحجامها، فيديو طريف عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، يجمعه مع المقاتل المعتزل حبيب نور محمدوف، بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلط.ويظهر بوراك في بداية الفيديو مبتسما وهو يقطع بمهارة كرات من البصل وإلى جانبه حبيب، ليقوم الأخير بتوجيه ضربه بسيطة على قلبه، لكن بوراك اعتبر في الفيديو الكوميدي أن هذه الضربة على الرغم من بساطتها إلا أنها "قاتلة" لأنها جاءت من أشهر أبطال القتال.وادعى بوراك في نهاية مقطع الفيديو أن لكمة حبيب قد أردته قتيلا ونقلته إلى السماء أو إلى عالم آخر لا يعرفه، وذلك كناية عن قوة حبيب.وكتب بوراك معلقا على الفيديو وموجها سؤلا للمتابعين "خمن من ربح، واختر إلى جانب من أنت؟".حصل هذا الفديو على تفاعل كبير من قبل العديد من متابعي بوراك وحبيب على حد سواء.
https://arabic.sputniknews.com/20210109/كعكة-على-شكل-حزام--بطل-العالم-من-الشيف-بوراك-لنور-محمدوف-صورة-وفيديو-1047741875.html
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العالم, انستغرام, حبيب نورمحمدوف, بوراك, نادي الفيديو

المقاتل حبيب يوجه ضربة "قاتلة" لبوراك أرسلته إلى "عالم آخر"... فيديو

12:05 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 12:08 GMT 12.12.2021)
© AFP 2021 / social mediaالشيف التركي بوراك
الشيف التركي بوراك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / social media
تابعنا عبر
تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع مشهد فيديو ظهر فيه بطل العالم المقاتل المعتزل حبيب نور محمدوف، وهو يوجه ضربة إلى الطباخ التركي الشهير بوراك أوزدمير، والتي أرسلته إلى "عالم آخر".
ونشر الطباخ التركي الشيف، بوراك أوزدمير، الشهير بأطباقه الخاصة وأحجامها، فيديو طريف عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، يجمعه مع المقاتل المعتزل حبيب نور محمدوف، بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلط.
ويظهر بوراك في بداية الفيديو مبتسما وهو يقطع بمهارة كرات من البصل وإلى جانبه حبيب، ليقوم الأخير بتوجيه ضربه بسيطة على قلبه، لكن بوراك اعتبر في الفيديو الكوميدي أن هذه الضربة على الرغم من بساطتها إلا أنها "قاتلة" لأنها جاءت من أشهر أبطال القتال.
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وادعى بوراك في نهاية مقطع الفيديو أن لكمة حبيب قد أردته قتيلا ونقلته إلى السماء أو إلى عالم آخر لا يعرفه، وذلك كناية عن قوة حبيب.
وكتب بوراك معلقا على الفيديو وموجها سؤلا للمتابعين "خمن من ربح، واختر إلى جانب من أنت؟".
حصل هذا الفديو على تفاعل كبير من قبل العديد من متابعي بوراك وحبيب على حد سواء.
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