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الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الأمير تميم بن حمد
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الأمير تميم بن حمد
تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة خطية، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-12T16:15+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار قطر اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تسلم الرسالة نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، نائب الوزير وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.وأشارت الوكالة إلى أن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة".ولفتت إلى أنه خلال استقبال سفير قطر في مقر الخارجية السعودية بالرياض اليوم، جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الأمير تميم بن حمد

16:15 GMT 12.12.2021
© AP Photo / Uncreditedالعاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني
العاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Uncredited
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تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة خطية، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تسلم الرسالة نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، نائب الوزير وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.
وأشارت الوكالة إلى أن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة".
ولفتت إلى أنه خلال استقبال سفير قطر في مقر الخارجية السعودية بالرياض اليوم، جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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