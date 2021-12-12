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الملك سلمان يوجه دعوة لجميع سكان المملكة.. موعدنا غدا
الملك سلمان يوجه دعوة لجميع سكان المملكة.. موعدنا غدا
دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جميع سكان المملكة من المواطنين والمقيمين إلى إقامة صلاة الاستسقاء غدا الاثنين. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T17:24+0000
2021-12-12T17:24+0000
أخبار السعودية اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، دعا الملك إلى "إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الاثنين".وطالب الملك "الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".وصلاة الاستسقاء؛ نافلة يصليها المسلمون طلبًا لنزول الغيث (المطر) ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي، وتعتبر صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند انحباس المطر في فصل الشتاء.
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أخبار السعودية اليوم

الملك سلمان يوجه دعوة لجميع سكان المملكة.. موعدنا غدا

17:24 GMT 12.12.2021
© REUTERS / POOL Newالملك سلمان
الملك سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / POOL New
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دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جميع سكان المملكة من المواطنين والمقيمين إلى إقامة صلاة الاستسقاء غدا الاثنين.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، دعا الملك إلى "إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الاثنين".
وطالب الملك "الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".
وصلاة الاستسقاء؛ نافلة يصليها المسلمون طلبًا لنزول الغيث (المطر) ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي، وتعتبر صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند انحباس المطر في فصل الشتاء.
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