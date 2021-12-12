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https://arabic.sputniknews.com/20211212/النجم-العالمي-كيانو-ريفز-التكنولوجيا-تفرض-واقعا-جديدا-يجمع-بين-الحقيقة-والخيال--1053839865.html
النجم العالمي كيانو ريفز: التكنولوجيا تفرض واقعا جديدا يجمع بين الحقيقة والخيال..
النجم العالمي كيانو ريفز: التكنولوجيا تفرض واقعا جديدا يجمع بين الحقيقة والخيال..
قال النجم الأمريكي كيانو ريفز، أن نقطة التحول التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا اليوم، أمر مثير للدهشة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T10:21+0000
2021-12-12T10:21+0000
العالم
تكنولوجيا
سينما
كيانو ريفز
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وفي لقاء أجراه "أليكس هيلث" لصالح موقع "ذا فيرج"، مع بطلي فيلم "ماتريكس"، كيانو ريفز وكاري-آن موس، وجه أليكس سؤالا حيال ما يشهده العالم في وقتنا الحالي من طفرة رقمية سواء تلك المتعلقة بالعملات المشفرة ومقتنيات NFT ومفهوم الندرة الرقمية.جاء جواب ريفز بأن المثير للاهتمام هو فكرة نقل الملكية بحد ذاتها في الفضاء الرقمي مع بقاء المحتوى الفعلي، واصفا العملية بأنها "تتكاثر بسهولة"، وأضاف إلى أنه سوف يتعامل مع الأمر بجدية أكبر فيما يتعلق بالمبيعات، وذلك بمجرد أن يغرد عنه أحدهم بلا هوادة "حول الإمكانات الرائعة التي يمكن استثمارها فيما يخص العقود الذكية"، إشارة إلى عقود الألعاب الرقمية.وبحسب الموقع، الأمر ليس كما لو أن ريفز لا يعرف شيئًا عن عمليات الـ "بلوكشين"، والتي تستهدف جمع المعلومات على نطاق واسع، حيث قال أيضا إنه يمتلك عملة مشفرة اشتراها صديق له، والتي تدور حول مفهوم "HODLing" وهي استراتيجية استثمارية تتعلق بشراء العملة الرقمية والاحتفاظ بها لمدة طويلة.ورغم إثارته لفكرة الواقع الغريب الذي نعيش فيه حيال التفكر بما هو حقيقي وما هو افتراضي، عبر ريفز عن عدم تصديقه لمشروع الـ "ميتافيرس" الذي أطلقه مارك زوغلبيرج مؤسس فيسبوك، معتبرا أن الأمر لا يمكن حدوثه بهذا الشكل.من ناحية ثانية، قال ريفز أن ما يدعو للدهشة والاستغراب هو عدم اعتقاد بعض المراهقين بأن العيش في واقع رقمي بالكامل هو فكرة مخيفة، حيث كان رد إحدى المراهقات في معرض الحديث عن مضمون فيلم "ماتريكس", "لماذا علينا أن نعرف ما إذا كان الشيء حقيقيا، هذا لا يهم".
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العالم, تكنولوجيا, سينما, كيانو ريفز

النجم العالمي كيانو ريفز: التكنولوجيا تفرض واقعا جديدا يجمع بين الحقيقة والخيال..

10:21 GMT 12.12.2021
© AP Photo / Charles Sykesالممثل الأمريكي كيانو ريفز
الممثل الأمريكي كيانو ريفز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Charles Sykes
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قال النجم الأمريكي كيانو ريفز، أن نقطة التحول التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا اليوم، أمر مثير للدهشة.
وفي لقاء أجراه "أليكس هيلث" لصالح موقع "ذا فيرج"، مع بطلي فيلم "ماتريكس"، كيانو ريفز وكاري-آن موس، وجه أليكس سؤالا حيال ما يشهده العالم في وقتنا الحالي من طفرة رقمية سواء تلك المتعلقة بالعملات المشفرة ومقتنيات NFT ومفهوم الندرة الرقمية.
جاء جواب ريفز بأن المثير للاهتمام هو فكرة نقل الملكية بحد ذاتها في الفضاء الرقمي مع بقاء المحتوى الفعلي، واصفا العملية بأنها "تتكاثر بسهولة"، وأضاف إلى أنه سوف يتعامل مع الأمر بجدية أكبر فيما يتعلق بالمبيعات، وذلك بمجرد أن يغرد عنه أحدهم بلا هوادة "حول الإمكانات الرائعة التي يمكن استثمارها فيما يخص العقود الذكية"، إشارة إلى عقود الألعاب الرقمية.
وبحسب الموقع، الأمر ليس كما لو أن ريفز لا يعرف شيئًا عن عمليات الـ "بلوكشين"، والتي تستهدف جمع المعلومات على نطاق واسع، حيث قال أيضا إنه يمتلك عملة مشفرة اشتراها صديق له، والتي تدور حول مفهوم "HODLing" وهي استراتيجية استثمارية تتعلق بشراء العملة الرقمية والاحتفاظ بها لمدة طويلة.
ورغم إثارته لفكرة الواقع الغريب الذي نعيش فيه حيال التفكر بما هو حقيقي وما هو افتراضي، عبر ريفز عن عدم تصديقه لمشروع الـ "ميتافيرس" الذي أطلقه مارك زوغلبيرج مؤسس فيسبوك، معتبرا أن الأمر لا يمكن حدوثه بهذا الشكل.
من ناحية ثانية، قال ريفز أن ما يدعو للدهشة والاستغراب هو عدم اعتقاد بعض المراهقين بأن العيش في واقع رقمي بالكامل هو فكرة مخيفة، حيث كان رد إحدى المراهقات في معرض الحديث عن مضمون فيلم "ماتريكس", "لماذا علينا أن نعرف ما إذا كان الشيء حقيقيا، هذا لا يهم".
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