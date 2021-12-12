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النيابة العامة المصرية توجه للمتهم بقتل 4 طلاب في حادث مروري تهمة "القتل الخطأ"
النيابة العامة المصرية توجه للمتهم بقتل 4 طلاب في حادث مروري تهمة "القتل الخطأ"
أمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، بحبس المتهم كريم الهواري 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في قضية تسببه في حادث مروري أسفر عن مصرع 4 طلاب... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T21:47+0000
2021-12-12T21:47+0000
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وبحسب بيان للنيابة العامة المصرية، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، يواجه المتهم، ابن أحد رجال الأعمال المشهورين في مصر، "اتهامات بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى".وأشار البيان إلى أن "تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي قد أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي".وتابع البيان أن النيابة "واجهت المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات".
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أخبار مصر الآن

النيابة العامة المصرية توجه للمتهم بقتل 4 طلاب في حادث مروري تهمة "القتل الخطأ"

21:47 GMT 12.12.2021
CC BY 3.0 / Bastique / النيابة العامة المصرية
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
CC BY 3.0 / Bastique /
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أمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، بحبس المتهم كريم الهواري 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في قضية تسببه في حادث مروري أسفر عن مصرع 4 طلاب الجمعة الماضية.
وبحسب بيان للنيابة العامة المصرية، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، يواجه المتهم، ابن أحد رجال الأعمال المشهورين في مصر، "اتهامات بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى".
وأشار البيان إلى أن "تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي قد أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي".
وتابع البيان أن النيابة "واجهت المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات".
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