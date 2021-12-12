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بابا الفاتيكان يعلق لأول مرة على الأزمة بين الغرب وروسيا
بابا الفاتيكان يعلق لأول مرة على الأزمة بين الغرب وروسيا
علق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، لأول مرة على الأزمة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:09+0000
2021-12-12T12:09+0000
روسيا
أوكرانيا
أخبار العالم الآن
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وحسب "رويترز"، قال البابا في أول تعليق له على الأزمة وأمام الآلاف في ساحة القديس بطرس خلال عظة اليوم الأحد: "الأسلحة ليست السبيل الذي يجب اتباعه. أتمنى أن يجلب عيد الميلاد هذا العام السلام".وتزعم أوكرانيا والدول الغربية في الآونة الأخيرة بأن موسكو تحشد قواتها العسكرية للقيام بعمل عسكري ضد كييف.وفي وقت سابق اليوم، حذرت مجموعة الدول السبع، في بيان، روسيا من الإقدام على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة عليها.وأكدت أن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا ما دخلت أوكرانيا.من جانبها، نفت موسكو مرارًا هذه الاتهامات وربطتها برغبة الناتو في وضع المزيد من المعدات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، فضلاً عن ممارسة الضغط من أجل مصالحها الخاصة.كما أكد الكرملين أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص.وفي السياق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي جو بايدن أن القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدا.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/مجموعة-السبع-جميع-الخيارات-مطروحة-للتعامل-مع-روسيا-إذا-ما-دخلت-أوكرانيا-1053839722.html
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روسيا, أوكرانيا, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يعلق لأول مرة على الأزمة بين الغرب وروسيا

12:09 GMT 12.12.2021
© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHIالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI
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علق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، لأول مرة على الأزمة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا.
وحسب "رويترز"، قال البابا في أول تعليق له على الأزمة وأمام الآلاف في ساحة القديس بطرس خلال عظة اليوم الأحد: "الأسلحة ليست السبيل الذي يجب اتباعه. أتمنى أن يجلب عيد الميلاد هذا العام السلام".

كما دعا إلى إجراء حوار دولي جاد لإنهاء التوتر، مطالبا الجانبين بتجنب نشوب صراع مسلح.

وتزعم أوكرانيا والدول الغربية في الآونة الأخيرة بأن موسكو تحشد قواتها العسكرية للقيام بعمل عسكري ضد كييف.
وفي وقت سابق اليوم، حذرت مجموعة الدول السبع، في بيان، روسيا من الإقدام على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة عليها.
شعار الدول السبع الكبري المقرر عقده في بريطانيا في كورنوبال 11 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
مجموعة السبع: جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا ما دخلت أوكرانيا
10:26 GMT
وأكدت أن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا ما دخلت أوكرانيا.
من جانبها، نفت موسكو مرارًا هذه الاتهامات وربطتها برغبة الناتو في وضع المزيد من المعدات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، فضلاً عن ممارسة الضغط من أجل مصالحها الخاصة.
كما أكد الكرملين أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص.
وفي السياق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي جو بايدن أن القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدا.
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