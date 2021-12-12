https://arabic.sputniknews.com/20211212/بابا-الفاتيكان-يعلق-لأول-مرة-على-الأزمة-بين-الغرب-وروسيا-1053844748.html

بابا الفاتيكان يعلق لأول مرة على الأزمة بين الغرب وروسيا

بابا الفاتيكان يعلق لأول مرة على الأزمة بين الغرب وروسيا

علق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، لأول مرة على الأزمة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

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روسيا

أوكرانيا

أخبار العالم الآن

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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وحسب "رويترز"، قال البابا في أول تعليق له على الأزمة وأمام الآلاف في ساحة القديس بطرس خلال عظة اليوم الأحد: "الأسلحة ليست السبيل الذي يجب اتباعه. أتمنى أن يجلب عيد الميلاد هذا العام السلام".وتزعم أوكرانيا والدول الغربية في الآونة الأخيرة بأن موسكو تحشد قواتها العسكرية للقيام بعمل عسكري ضد كييف.وفي وقت سابق اليوم، حذرت مجموعة الدول السبع، في بيان، روسيا من الإقدام على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة عليها.وأكدت أن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا ما دخلت أوكرانيا.من جانبها، نفت موسكو مرارًا هذه الاتهامات وربطتها برغبة الناتو في وضع المزيد من المعدات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، فضلاً عن ممارسة الضغط من أجل مصالحها الخاصة.كما أكد الكرملين أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص.وفي السياق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي جو بايدن أن القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدا.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/مجموعة-السبع-جميع-الخيارات-مطروحة-للتعامل-مع-روسيا-إذا-ما-دخلت-أوكرانيا-1053839722.html

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روسيا, أوكرانيا, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان