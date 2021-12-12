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https://arabic.sputniknews.com/20211212/برشلونة-يفرط-في-فوز-ثمين-على-أوساسونا-1053863414.html
برشلونة يفرط في فوز ثمين على أوساسونا
برشلونة يفرط في فوز ثمين على أوساسونا
فرط برشلونة في ثلاث نقاط ثمينة من قبضته عندما منح هدف مفاجئ ومتأخر من شيمي أفيلا التعادل 2-2 لأوساسونا مع ضيفه الكتالوني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T18:52+0000
2021-12-12T18:52+0000
رياضة
أخبار برشلونة
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وفي ظل غياب سبعة لاعبين أساسيين عن تشكيلة برشلونة للإصابة، اضطر المدرب تشافي هرنانديز للاعتماد على الشابين نيكو جونزاليس وعبد الصمد الزلزولي (19 عاما) وكلاهما هز شباك أصحاب الأرض ليمنحا الضيوف التقدم مرتين.لكن أوساسونا تعادل في البداية عبر المدافع ديفيد جارسيا ثم في الوقت المحتسب بدل الضائع تقريبا بتسديدة منخفضة لأفيلا من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها عندما ارتطمت الكرة في قدم صمويل أومتيتي، بحسب "رويترز".ويحتل برشلونة المركز الثامن في ترتيب الدوري ولا يزال بعيدا عن المراكز المؤهلة إلى بطولتي أوروبا ويتأخر بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.
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رياضة, أخبار برشلونة

برشلونة يفرط في فوز ثمين على أوساسونا

18:52 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / LLUIS GENEبرشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / LLUIS GENE
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فرط برشلونة في ثلاث نقاط ثمينة من قبضته عندما منح هدف مفاجئ ومتأخر من شيمي أفيلا التعادل 2-2 لأوساسونا مع ضيفه الكتالوني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
وفي ظل غياب سبعة لاعبين أساسيين عن تشكيلة برشلونة للإصابة، اضطر المدرب تشافي هرنانديز للاعتماد على الشابين نيكو جونزاليس وعبد الصمد الزلزولي (19 عاما) وكلاهما هز شباك أصحاب الأرض ليمنحا الضيوف التقدم مرتين.

لكن أوساسونا تعادل في البداية عبر المدافع ديفيد جارسيا ثم في الوقت المحتسب بدل الضائع تقريبا بتسديدة منخفضة لأفيلا من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها عندما ارتطمت الكرة في قدم صمويل أومتيتي، بحسب "رويترز".

ويحتل برشلونة المركز الثامن في ترتيب الدوري ولا يزال بعيدا عن المراكز المؤهلة إلى بطولتي أوروبا ويتأخر بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.
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