برشلونة يفرط في فوز ثمين على أوساسونا

وفي ظل غياب سبعة لاعبين أساسيين عن تشكيلة برشلونة للإصابة، اضطر المدرب تشافي هرنانديز للاعتماد على الشابين نيكو جونزاليس وعبد الصمد الزلزولي (19 عاما) وكلاهما هز شباك أصحاب الأرض ليمنحا الضيوف التقدم مرتين.لكن أوساسونا تعادل في البداية عبر المدافع ديفيد جارسيا ثم في الوقت المحتسب بدل الضائع تقريبا بتسديدة منخفضة لأفيلا من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها عندما ارتطمت الكرة في قدم صمويل أومتيتي، بحسب "رويترز".ويحتل برشلونة المركز الثامن في ترتيب الدوري ولا يزال بعيدا عن المراكز المؤهلة إلى بطولتي أوروبا ويتأخر بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.
فرط برشلونة في ثلاث نقاط ثمينة من قبضته عندما منح هدف مفاجئ ومتأخر من شيمي أفيلا التعادل 2-2 لأوساسونا مع ضيفه الكتالوني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
وفي ظل غياب سبعة لاعبين أساسيين عن تشكيلة برشلونة للإصابة، اضطر المدرب تشافي هرنانديز للاعتماد على الشابين نيكو جونزاليس وعبد الصمد الزلزولي (19 عاما) وكلاهما هز شباك أصحاب الأرض ليمنحا الضيوف التقدم مرتين.
لكن أوساسونا تعادل في البداية عبر المدافع ديفيد جارسيا ثم في الوقت المحتسب بدل الضائع تقريبا بتسديدة منخفضة لأفيلا من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها عندما ارتطمت الكرة في قدم صمويل أومتيتي، بحسب "رويترز".
ويحتل برشلونة المركز الثامن في ترتيب الدوري ولا يزال بعيدا عن المراكز المؤهلة إلى بطولتي أوروبا ويتأخر بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.