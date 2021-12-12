بعد لقائها نتنياهو... ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"... صور
© Photo / facebook/Miss Iraqسارة عيدان
© Photo / facebook/Miss Iraq
اختتمت سارة عيدان ملكة جمال العراق السابقة زيارة إلى إسرائيل بالوقوف أمام حائط البراق (حائط المبكى) في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
ويعتبر الحائط أحد أقدس المواقع الدينية في العالم لليهود الذين يقولون إنه الأثر الوحيد الباقي من هيكل سليمان.
ونشرت سارة عيدان صورة لها على حسابها بموقع تويتر من أمام الحائط مع تعليق: "سوف أفتقد مدينتي المفضلة في إسرائيل..القدس".
The energy of this place 💕 pic.twitter.com/2zWuF4ZO3V— Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) December 12, 2021
وفي العاشر من الشهر الجاري، نشر يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو صورة تجمعه بعيدان مع تعليق: "كان من الجيد أن ألتقي في إسرائيل صديقتي ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان"، وذلك بعدما التقت والده.
Was so good to meet in Israel my friend @RealSarahIdan , former Miss Iraq! היה כיף לפגוש בארץ את ידידה שלי מיס עירק לשעבר, שרה עידן. pic.twitter.com/fO1ktLMkte— Yair Netanyahu (@YairNetanyahu) December 10, 2021
Met Bibi today 💕 @netanyahu @FleurHassanN pic.twitter.com/lJuP008bM4— Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) December 8, 2021
وقبل ذلك بيومين، وصلت عيدان التي ليس هناك أي علاقات دبلوماسية بين بلادها وإسرائيل إلى الدولة العبرية في زيارة هي الثانية لها حيث كان في استقبالها، نائب وزير الخارجية، للمشاركة في النسحة السبعين من مسابقة ملكة جمال العالم في مدينة إيلات، بحسب صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر.
استقبل نائب وزير الخارجية @idanroll ملكة جمال العراق سابقا @RealSarahIdan في مقر وزارة الخارجية مساء امس في ثاني زيارة لها لإسرائيل عشية النسخة السبعين لمسابقة ملكة جمال العالم في ايلات الساحلية. قريبا ننشر مقابلة حصرية معها . pic.twitter.com/Kn0qlmXXJj— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 9, 2021
وتحمل سارة عيدان، لقب ملكة جمال العراق، وهي تؤكد عن عدم ممانعتها لأي من أشكال العلاقات مع إسرائيل، الأمر الذي دفع نواب بالبرلمان العراقي للمطالبة بسحب الجنسية منها.
وسبق أن صرحت الدكتوره ندى الجبوري، رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية لـ "سبوتنيك"، بأن سارة عيدان التي تتحدث عن التطبيع كونها ملكة جمال العراق، كما توصف، لكن لا أحد يعلم أين كانت تلك المسابقة، ولا أحد يعرفها.
وتابعت الجبوري، إنه "على صعيد العمل النسوي والعمل بالمجتمع المدني لا أحد يعرف من هي سارة عيدان، وكونها ملكة جمال العراق أيضا لا أحد يعرف أين كانت هذه المباراة".