https://arabic.sputniknews.com/20211212/بعد-لقائها-نتنياهو-ملكة-جمال-العراق-السابقة-تودع-إسرائيل-بزيارة-حائط-البراق-صور-1053861578.html

بعد لقائها نتنياهو... ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"... صور

بعد لقائها نتنياهو... ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"... صور

اختتمت سارة عيدان ملكة جمال العراق السابقة زيارة إلى إسرائيل بالوقوف أمام حائط البراق (حائط المبكى) في مدينة القدس الشرقية المحتلة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T17:54+0000

2021-12-12T17:54+0000

2021-12-12T17:54+0000

العراق

تطبيع

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

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ويعتبر الحائط أحد أقدس المواقع الدينية في العالم لليهود الذين يقولون إنه الأثر الوحيد الباقي من هيكل سليمان.ونشرت سارة عيدان صورة لها على حسابها بموقع تويتر من أمام الحائط مع تعليق: "سوف أفتقد مدينتي المفضلة في إسرائيل..القدس".وفي العاشر من الشهر الجاري، نشر يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو صورة تجمعه بعيدان مع تعليق: "كان من الجيد أن ألتقي في إسرائيل صديقتي ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان"، وذلك بعدما التقت والده.وقبل ذلك بيومين، وصلت عيدان التي ليس هناك أي علاقات دبلوماسية بين بلادها وإسرائيل إلى الدولة العبرية في زيارة هي الثانية لها حيث كان في استقبالها، نائب وزير الخارجية، للمشاركة في النسحة السبعين من مسابقة ملكة جمال العالم في مدينة إيلات، بحسب صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر.وتحمل سارة عيدان، لقب ملكة جمال العراق، وهي تؤكد عن عدم ممانعتها لأي من أشكال العلاقات مع إسرائيل، الأمر الذي دفع نواب بالبرلمان العراقي للمطالبة بسحب الجنسية منها.وسبق أن صرحت الدكتوره ندى الجبوري، رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية لـ "سبوتنيك"، بأن سارة عيدان التي تتحدث عن التطبيع كونها ملكة جمال العراق، كما توصف، لكن لا أحد يعلم أين كانت تلك المسابقة، ولا أحد يعرفها.وتابعت الجبوري، إنه "على صعيد العمل النسوي والعمل بالمجتمع المدني لا أحد يعرف من هي سارة عيدان، وكونها ملكة جمال العراق أيضا لا أحد يعرف أين كانت هذه المباراة".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, تطبيع, إسرائيل, بنيامين نتنياهو