بماذا وصف ترامب الرئيس الفلسطيني؟

وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، أمس السبت، أن الصحفي والإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، قد نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق قد هاجم، وبقوة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.وأوضح الصحفي الإسرائيلي أن ترامب أدرك، مبكرا، أن نتنياهو يمثل عقبة أكبر من أبومازن أمام تحقيق السلام، موضحا على لسان الرئيس الأمريكي السابق، أن الرئيس محمود عباس كان رائعا، مشيرا إلى أنهما عقدا اجتماعات رائعة.ونقل الصحفي على لسان ترامب، وصفه للرئيس الفلسطيني بمثابة "الأب بالنسبة لي"، لافتا إلى أن ترامب قد شدد على أن أبو مازن أراد تحقيق السلام، مقارنة بنتنياهو.وأفاد ترامب بأن نتنياهو لم يرغب، أبدا، في توقيع اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني، وأن أحد أهم أسباب فشله في استمرار "صفقة القرن" الخاصة بالسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا بين الفلسطينيين وإسرائيل، هو نتنياهو نفسه، الذي لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.
كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) كان يريد السلام أكثر من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، أمس السبت، أن الصحفي والإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، قد نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق قد هاجم، وبقوة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.
טראמפ: "נתניהו לא רצה שלום. סתם מרח אותנו. אבו-מאזן רצה עסקה. אם גנץ היה ראש ממשלה היה קל יותר להשיג שלום". קראו קטעים נוספים מהראיון שקיימתי עם נשיא ארה"ב לשעבר לספרי "השלום של טראמפ"https://t.co/RIyK4rv8V8
ونقل الصحفي على لسان ترامب، وصفه للرئيس الفلسطيني بمثابة "الأب بالنسبة لي"، لافتا إلى أن ترامب قد شدد على أن أبو مازن أراد تحقيق السلام، مقارنة بنتنياهو.
وأفاد ترامب بأن نتنياهو لم يرغب، أبدا، في توقيع اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني، وأن أحد أهم أسباب فشله في استمرار "صفقة القرن" الخاصة بالسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا بين الفلسطينيين وإسرائيل، هو نتنياهو نفسه، الذي لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.