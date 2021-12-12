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https://arabic.sputniknews.com/20211212/بماذا-وصف-ترامب-الرئيس-الفلسطيني؟-1053834697.html
بماذا وصف ترامب الرئيس الفلسطيني؟
بماذا وصف ترامب الرئيس الفلسطيني؟
كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) كان يريد السلام أكثر من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T07:27+0000
2021-12-12T07:27+0000
محمود عباس
ترامب
بنيامين نتنياهو
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، أمس السبت، أن الصحفي والإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، قد نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق قد هاجم، وبقوة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.وأوضح الصحفي الإسرائيلي أن ترامب أدرك، مبكرا، أن نتنياهو يمثل عقبة أكبر من أبومازن أمام تحقيق السلام، موضحا على لسان الرئيس الأمريكي السابق، أن الرئيس محمود عباس كان رائعا، مشيرا إلى أنهما عقدا اجتماعات رائعة.ونقل الصحفي على لسان ترامب، وصفه للرئيس الفلسطيني بمثابة "الأب بالنسبة لي"، لافتا إلى أن ترامب قد شدد على أن أبو مازن أراد تحقيق السلام، مقارنة بنتنياهو.وأفاد ترامب بأن نتنياهو لم يرغب، أبدا، في توقيع اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني، وأن أحد أهم أسباب فشله في استمرار "صفقة القرن" الخاصة بالسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا بين الفلسطينيين وإسرائيل، هو نتنياهو نفسه، الذي لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.
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محمود عباس, ترامب, بنيامين نتنياهو

بماذا وصف ترامب الرئيس الفلسطيني؟

07:27 GMT 12.12.2021
© AP Photo / Evan Vucciاجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الولايات المتحدة 19 سبتمبر/ أيلول 2017
اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الولايات المتحدة 19 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) كان يريد السلام أكثر من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، أمس السبت، أن الصحفي والإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، قد نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق قد هاجم، وبقوة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.
وأوضح الصحفي الإسرائيلي أن ترامب أدرك، مبكرا، أن نتنياهو يمثل عقبة أكبر من أبومازن أمام تحقيق السلام، موضحا على لسان الرئيس الأمريكي السابق، أن الرئيس محمود عباس كان رائعا، مشيرا إلى أنهما عقدا اجتماعات رائعة.
ونقل الصحفي على لسان ترامب، وصفه للرئيس الفلسطيني بمثابة "الأب بالنسبة لي"، لافتا إلى أن ترامب قد شدد على أن أبو مازن أراد تحقيق السلام، مقارنة بنتنياهو.
وأفاد ترامب بأن نتنياهو لم يرغب، أبدا، في توقيع اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني، وأن أحد أهم أسباب فشله في استمرار "صفقة القرن" الخاصة بالسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا بين الفلسطينيين وإسرائيل، هو نتنياهو نفسه، الذي لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.
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