بهزيمة منافسه التركي.. إسرائيلي يفوز ببطولة العالم للباراتايكواندو

وهزم يسور الذي فقد يديه في حادث قبل أن يبلغ 13 عاما من عمره خصمه التركي بـ 57 نقطة مقابل 42، ليفوز بالميدالية الذهبية ولقب البطولة للرجال تحت وزن 58 كيلو غراما، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست". ووصل اللاعب الإسرائيلي إلى نهائيات البطولة بعد فوزه على منافسه الروسي. وفي الألعاب لذوي الإحتياجات الخاصة، يتنافس الرياضيون وفقا لتصنيف مرتبط بمستويات الإعاقة والوزن، والذي يتأثر بعوامل مثل البتر ونطاق الحركة. وحصل يسور على تصنيف "كي 44"، والذي يشمل الرياضيين الذين يعانون من بتر الذراع، أو فقدان أصابع القدم مما يؤثر على القدرة على رفع الكعب بشكل صحيح.
ووصل اللاعب الإسرائيلي إلى نهائيات البطولة بعد فوزه على منافسه الروسي. وفي الألعاب لذوي الإحتياجات الخاصة، يتنافس الرياضيون وفقا لتصنيف مرتبط بمستويات الإعاقة والوزن، والذي يتأثر بعوامل مثل البتر ونطاق الحركة.
وحصل يسور على تصنيف "كي 44"، والذي يشمل الرياضيين الذين يعانون من بتر الذراع، أو فقدان أصابع القدم مما يؤثر على القدرة على رفع الكعب بشكل صحيح.