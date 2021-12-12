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بهزيمة منافسه التركي.. إسرائيلي يفوز ببطولة العالم للباراتايكواندو
بهزيمة منافسه التركي.. إسرائيلي يفوز ببطولة العالم للباراتايكواندو
فاز الرياضي الإسرائيلي عساف يسور البالغ من العمر 20 عاما ببطولة العالم للباراتايكواندو في إسطنبول بتركيا، السبت. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:35+0000
2021-12-12T12:36+0000
رياضة
إسرائيل
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وهزم يسور الذي فقد يديه في حادث قبل أن يبلغ 13 عاما من عمره خصمه التركي بـ 57 نقطة مقابل 42، ليفوز بالميدالية الذهبية ولقب البطولة للرجال تحت وزن 58 كيلو غراما، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست". ووصل اللاعب الإسرائيلي إلى نهائيات البطولة بعد فوزه على منافسه الروسي. وفي الألعاب لذوي الإحتياجات الخاصة، يتنافس الرياضيون وفقا لتصنيف مرتبط بمستويات الإعاقة والوزن، والذي يتأثر بعوامل مثل البتر ونطاق الحركة. وحصل يسور على تصنيف "كي 44"، والذي يشمل الرياضيين الذين يعانون من بتر الذراع، أو فقدان أصابع القدم مما يؤثر على القدرة على رفع الكعب بشكل صحيح.
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رياضة, إسرائيل

بهزيمة منافسه التركي.. إسرائيلي يفوز ببطولة العالم للباراتايكواندو

12:35 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 12:36 GMT 12.12.2021)
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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فاز الرياضي الإسرائيلي عساف يسور البالغ من العمر 20 عاما ببطولة العالم للباراتايكواندو في إسطنبول بتركيا، السبت.
وهزم يسور الذي فقد يديه في حادث قبل أن يبلغ 13 عاما من عمره خصمه التركي بـ 57 نقطة مقابل 42، ليفوز بالميدالية الذهبية ولقب البطولة للرجال تحت وزن 58 كيلو غراما، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
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ووصل اللاعب الإسرائيلي إلى نهائيات البطولة بعد فوزه على منافسه الروسي. وفي الألعاب لذوي الإحتياجات الخاصة، يتنافس الرياضيون وفقا لتصنيف مرتبط بمستويات الإعاقة والوزن، والذي يتأثر بعوامل مثل البتر ونطاق الحركة.
وحصل يسور على تصنيف "كي 44"، والذي يشمل الرياضيين الذين يعانون من بتر الذراع، أو فقدان أصابع القدم مما يؤثر على القدرة على رفع الكعب بشكل صحيح.
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