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https://arabic.sputniknews.com/20211212/بوتين-في-التسعينيات-كانت-أوروبا-متأكدة-من-أن-روسيا-سوف-تتفكك-1053846584.html
بوتين: في التسعينيات كانت أوروبا متأكدة أن روسيا سوف تتفكك
بوتين: في التسعينيات كانت أوروبا متأكدة أن روسيا سوف تتفكك
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن الدول الغربية اعتقدت في التسعينيات أن روسيا ستتفكك، وأن الأمر مجرد مسألة وقت. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:31+0000
2021-12-12T12:34+0000
روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وأشار الرئيس الروسي في مقابلة للفيلم الوثائقي "روسيا. التاريخ الحديث" على قناة "روسيا 1" إلى أنه شاهد خرائط تصور روسيا على أنها مقسمة إلى عدة دول مستقلة.وأضاف الرئيس الروسي: "نعم لقد رأيت مثل هذه الخرائط، لكن الأمر لا يتعلق بهذه الخرائط. النقطة المهمة هي أنه في المحادثات مع بعض زملائي، لن أعطي أسماء الآن، لأن هذا الشخص لم يمنحني الحق في التحدث عنها علنيا، لكن أحد زملائي، رئيس لإحدى دول أوروبا الشرقية، في أحد الاجتماعات معي قال بصراحة بالنسبة لنا في أوروبا لم يكن هناك شك فيما إذا كانت روسيا ستنهار أم لا، كنا نعتقد أن هذا أمر لا مفر منه والسؤال الوحيد كان متى سيحدث ذلك وماذا ستكون العواقب بالنسبة لروسيا نفسها والأجزاء المكونة لها والعالم المحيط، مع الأخذ في الاعتبار أن روسيا لا تزال قوة نووية كبرى".يشار إلى أن الفيلم المذكور، مخصص لبحث الأحداث المرتبطة بانهيار الاتحاد السوفييتي، وعواقبه في التسعينيات.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/صحيفة-أمريكية-فلاديمير-بوتين-أجبر-الغرب-على-العيش-وفقا-لقواعده-الخاصة-1050758836.html
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روسيا, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: في التسعينيات كانت أوروبا متأكدة أن روسيا سوف تتفكك

12:31 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 12:34 GMT 12.12.2021)
© Sputnik . Alexey Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع محافظ سان بطرسبورغ، روسيا 17 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع محافظ سان بطرسبورغ، روسيا 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Alexey Druzhinin
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن الدول الغربية اعتقدت في التسعينيات أن روسيا ستتفكك، وأن الأمر مجرد مسألة وقت.
وأشار الرئيس الروسي في مقابلة للفيلم الوثائقي "روسيا. التاريخ الحديث" على قناة "روسيا 1" إلى أنه شاهد خرائط تصور روسيا على أنها مقسمة إلى عدة دول مستقلة.
وأضاف الرئيس الروسي: "نعم لقد رأيت مثل هذه الخرائط، لكن الأمر لا يتعلق بهذه الخرائط. النقطة المهمة هي أنه في المحادثات مع بعض زملائي، لن أعطي أسماء الآن، لأن هذا الشخص لم يمنحني الحق في التحدث عنها علنيا، لكن أحد زملائي، رئيس لإحدى دول أوروبا الشرقية، في أحد الاجتماعات معي قال بصراحة بالنسبة لنا في أوروبا لم يكن هناك شك فيما إذا كانت روسيا ستنهار أم لا، كنا نعتقد أن هذا أمر لا مفر منه والسؤال الوحيد كان متى سيحدث ذلك وماذا ستكون العواقب بالنسبة لروسيا نفسها والأجزاء المكونة لها والعالم المحيط، مع الأخذ في الاعتبار أن روسيا لا تزال قوة نووية كبرى".
يشار إلى أن الفيلم المذكور، مخصص لبحث الأحداث المرتبطة بانهيار الاتحاد السوفييتي، وعواقبه في التسعينيات.
إجازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات التايغا الروسية في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
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