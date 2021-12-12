https://arabic.sputniknews.com/20211212/بوتين-في-التسعينيات-كانت-أوروبا-متأكدة-من-أن-روسيا-سوف-تتفكك-1053846584.html

بوتين: في التسعينيات كانت أوروبا متأكدة أن روسيا سوف تتفكك

بوتين: في التسعينيات كانت أوروبا متأكدة أن روسيا سوف تتفكك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن الدول الغربية اعتقدت في التسعينيات أن روسيا ستتفكك، وأن الأمر مجرد مسألة وقت. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

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روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وأشار الرئيس الروسي في مقابلة للفيلم الوثائقي "روسيا. التاريخ الحديث" على قناة "روسيا 1" إلى أنه شاهد خرائط تصور روسيا على أنها مقسمة إلى عدة دول مستقلة.وأضاف الرئيس الروسي: "نعم لقد رأيت مثل هذه الخرائط، لكن الأمر لا يتعلق بهذه الخرائط. النقطة المهمة هي أنه في المحادثات مع بعض زملائي، لن أعطي أسماء الآن، لأن هذا الشخص لم يمنحني الحق في التحدث عنها علنيا، لكن أحد زملائي، رئيس لإحدى دول أوروبا الشرقية، في أحد الاجتماعات معي قال بصراحة بالنسبة لنا في أوروبا لم يكن هناك شك فيما إذا كانت روسيا ستنهار أم لا، كنا نعتقد أن هذا أمر لا مفر منه والسؤال الوحيد كان متى سيحدث ذلك وماذا ستكون العواقب بالنسبة لروسيا نفسها والأجزاء المكونة لها والعالم المحيط، مع الأخذ في الاعتبار أن روسيا لا تزال قوة نووية كبرى".يشار إلى أن الفيلم المذكور، مخصص لبحث الأحداث المرتبطة بانهيار الاتحاد السوفييتي، وعواقبه في التسعينيات.

https://arabic.sputniknews.com/20211120/صحيفة-أمريكية-فلاديمير-بوتين-أجبر-الغرب-على-العيش-وفقا-لقواعده-الخاصة-1050758836.html

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روسيا, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين