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https://arabic.sputniknews.com/20211212/بوتين-يتحدث-عن-عمله-كسائق-خاص-في-التسعينيات-1053834374.html
بوتين يتحدث عن عمله كسائق خاص في التسعينيات
بوتين يتحدث عن عمله كسائق خاص في التسعينيات
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه في التسعينيات كان عليه أحيانًا كسب أموال إضافية عن طريق العمل كسائق خاص بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T07:20+0000
2021-12-12T07:20+0000
روسيا
بوتين
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ووصف مذيع قناة "روسيا 24" في لقاء خاص مع الرئيس الروسي الوضع الاقتصادي في البلاد بالصعب في تلك السنوات، وأشار إلى أن العديد من المتخصصين المؤهلين بالكاد تمكنوا من كسب لقمة العيش وقتها.وأكد بوتين أنه كان مستعدا لكسب المال كسائق سيارة خاص في سانت بطرسبرغ بعد أن ترك وظيفته في مكتب رئيس البلدية عندما خسر أناتولي سوبتشاك انتخابات البلدية.وأكد الرئيس الروسي أنه عندما تلقى في أواخر التسعينيات عرضًا من المكتب الإداري الرئاسي للانتقال للعمل في موسكو، لم يسعه إلا قبوله، بسبب عدم توفر وظيفة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/بوتين-ما-يحدث-في-دونباس-يذكرنا-بالإبادة-الجماعية-1053756815.html
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روسيا, بوتين

بوتين يتحدث عن عمله كسائق خاص في التسعينيات

07:20 GMT 12.12.2021
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الحوار السنوي المباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمواطنين الروس الخط المباشر، 30 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه في التسعينيات كان عليه أحيانًا كسب أموال إضافية عن طريق العمل كسائق خاص بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ووصف مذيع قناة "روسيا 24" في لقاء خاص مع الرئيس الروسي الوضع الاقتصادي في البلاد بالصعب في تلك السنوات، وأشار إلى أن العديد من المتخصصين المؤهلين بالكاد تمكنوا من كسب لقمة العيش وقتها.
وأجاب بوتين: "في بعض الأحيان كان عليّ كسب أموال إضافية كسائق سيارة خاص. من غير السار الحديث عن ذلك، ولكن للأسف، كان هذا هو الحال".
وأكد بوتين أنه كان مستعدا لكسب المال كسائق سيارة خاص في سانت بطرسبرغ بعد أن ترك وظيفته في مكتب رئيس البلدية عندما خسر أناتولي سوبتشاك انتخابات البلدية.
وأكد الرئيس الروسي أنه عندما تلقى في أواخر التسعينيات عرضًا من المكتب الإداري الرئاسي للانتقال للعمل في موسكو، لم يسعه إلا قبوله، بسبب عدم توفر وظيفة أخرى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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