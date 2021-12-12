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https://arabic.sputniknews.com/20211212/بيسكوف-بوتين-أوضح-لبايدن-أن-القوات-الروسية-موجودة-على-أراضيها-ولا-تهدد-أحدا-1053840241.html
بيسكوف: بوتين أوضح لبايدن أن القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدا
بيسكوف: بوتين أوضح لبايدن أن القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين أوضح لبايدن أن القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدا. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T10:22+0000
2021-12-12T10:37+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
بوتين
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وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 1" في برنامج "موسكو الكرملين بوتين" تحدث فيها عن التفاصيل الجديدة عن اللقاء الثنائي تحدث فيها: "بوتين أخبر بايدن بوضوح أن القوات الروسية منتشرة على أراضيها ولن تهدد أحدا".وأضاف بيسكوف قائلا "وجه بوتين كلامه لبايدن وهي إشارة أن قواته تتواجد على بعد 1000 كيلومتر من أراضينا".ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن, بوتين

بيسكوف: بوتين أوضح لبايدن أن القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدا

10:22 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 10:37 GMT 12.12.2021)
© REUTERS / HANDOUTمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين أوضح لبايدن أن القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدا.
وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 1" في برنامج "موسكو الكرملين بوتين" تحدث فيها عن التفاصيل الجديدة عن اللقاء الثنائي تحدث فيها: "بوتين أخبر بايدن بوضوح أن القوات الروسية منتشرة على أراضيها ولن تهدد أحدا".
وأضاف بيسكوف قائلا "وجه بوتين كلامه لبايدن وهي إشارة أن قواته تتواجد على بعد 1000 كيلومتر من أراضينا".
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
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