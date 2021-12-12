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بينيت قبيل انطلاقه للإمارات: ليست هذه سوى البداية... صورة
بينيت قبيل انطلاقه للإمارات: ليست هذه سوى البداية... صورة
انطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة ولي عهد أبو ظبي... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T15:12+0000
2021-12-12T15:12+0000
الإمارات
محمد بن زايد
نفتالي بينيت
إسرائيل
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وقال بينيت قبيل انطلاق طائرته إلى أبو ظبي: " أبدأ الآن أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر: " الإمكانات الكامنة في الشراكة بين إسرائيل والإمارات هائلة. معا، لدينا فرصة حقيقية لخلق شرق أوسط مستقر ومزدهر وأقوى. وهذه ليست سوى البداية".من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن بينيت قوله: "تهدف الزيارة إلى تعميق التعاون بين الدولتين في كافة المجالات. العلاقات ممتازة ومتفرعة ويجب أن نستمر في تنميتها وتقويتها وبناء السلام الدافئ بين الشعبين".وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وقتها، إن بينيت استقبل سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد الخاجة، الذي سلمه رسالة من محمد بن زايد، تتضمن دعوة رسمية لزيارة الإمارات.وسبق أن اتفق محمد بن زايد وبينيت على عقد لقاء بينهما. وفي يوليو/تموز الماضي اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بولي عهد أبو ظبي لتهنئته بعيد الأضحى.وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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الإمارات, محمد بن زايد, نفتالي بينيت, إسرائيل

بينيت قبيل انطلاقه للإمارات: ليست هذه سوى البداية... صورة

15:12 GMT 12.12.2021
© REUTERS / SPUTNIKرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / SPUTNIK
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انطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وقال بينيت قبيل انطلاق طائرته إلى أبو ظبي: " أبدأ الآن أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر: " الإمكانات الكامنة في الشراكة بين إسرائيل والإمارات هائلة. معا، لدينا فرصة حقيقية لخلق شرق أوسط مستقر ومزدهر وأقوى. وهذه ليست سوى البداية".
من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن بينيت قوله: "تهدف الزيارة إلى تعميق التعاون بين الدولتين في كافة المجالات. العلاقات ممتازة ومتفرعة ويجب أن نستمر في تنميتها وتقويتها وبناء السلام الدافئ بين الشعبين".
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وقتها، إن بينيت استقبل سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد الخاجة، الذي سلمه رسالة من محمد بن زايد، تتضمن دعوة رسمية لزيارة الإمارات.
وسبق أن اتفق محمد بن زايد وبينيت على عقد لقاء بينهما. وفي يوليو/تموز الماضي اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بولي عهد أبو ظبي لتهنئته بعيد الأضحى.
وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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