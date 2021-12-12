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https://arabic.sputniknews.com/20211212/تامر-حسني-يتغنى-بمعالم-مصر-الأثرية-بعد-حفلة-قصر-عابدين-1053852307.html
تامر حسني يتغنى بمعالم مصر الأثرية بعد حفلة قصر عابدين
تامر حسني يتغنى بمعالم مصر الأثرية بعد حفلة قصر عابدين
قال الفنان المصري تامر حسني، إن مصر بها معالم أثرية عظيمة، وذلك بعدما أحيا حفلا غنائيا بقصر عابدين، أمس السبت. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T14:43+0000
2021-12-12T14:43+0000
2021-12-12T14:43+0000
أخبار الفنانين في مصر
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ونشر تامر حسني صورة على "إنستغرام"، اليوم الأحد، أثناء وجوده داخل قصر عابدين وأعرب عن سعادته لإحياء ذلك الحفل الغنائي.وقال حسني إن الصورة من حفل أمس بقصر عابدين، مشيرا إلى الحضور العظيم وشرف الغناء في هذا القصر، الذي يمثل أحد معالم مصر الأثرية العظيمة.وتابع حسني: "كل الشكر للمسؤولين عنه على استضافتهم بالجولة الثقافية الجميلة التي عشناها حول تاريخ مصر وتاريخ قصر عابدين".يذكر أن تامر حسني، طرح مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "قد التحدي" عبر "يوتيوب" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
تامر حسني يتغنى بمعالم مصر الأثرية بعد حفلة قصر عابدين
قال الفنان المصري تامر حسني، إن مصر بها معالم أثرية عظيمة، وذلك بعدما أحيا حفلا غنائيا بقصر عابدين، أمس السبت.
ونشر تامر حسني صورة على "إنستغرام"، اليوم الأحد، أثناء وجوده داخل قصر عابدين وأعرب عن سعادته لإحياء ذلك
الحفل الغنائي
.
وقال حسني إن الصورة من حفل أمس بقصر عابدين، مشيرا إلى الحضور العظيم وشرف الغناء في هذا القصر، الذي يمثل أحد معالم مصر الأثرية العظيمة.
وتابع حسني: "كل الشكر للمسؤولين عنه على
استضافتهم بالجولة الثقافية
الجميلة التي عشناها حول تاريخ مصر وتاريخ قصر عابدين".
يذكر أن
تامر حسني
، طرح مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "قد التحدي" عبر "يوتيوب" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.