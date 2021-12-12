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https://arabic.sputniknews.com/20211212/تايوان-ترصد-أول-حالة-إصابة-بـأوميكرون-لدى-مواطنة-عائدة-من-إيسواتيني-1053834519.html
تايوان ترصد أول حالة إصابة بـ"أوميكرون"‏ لدى "مواطنة عائدة من إيسواتيني"
تايوان ترصد أول حالة إصابة بـ"أوميكرون"‏ لدى "مواطنة عائدة من إيسواتيني"
أعلن مسؤولو الصحة في تايوان عن تسجيل البلاد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"، تم رصدها لدى ‏مسافرة عادت مؤخرا من دولة إيسواتيني، الواقعة في جنوب قارة أفريقيا.‏ 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T07:26+0000
2021-12-12T07:26+0000
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أوميكرون
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والراكبة هي امرأة تايوانية في الثلاثينيات من عمرها، وعادت إلى بلادها في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتخضع حاليا للحجر الصحي في المستشفى، وفقا لإفادة مركز قيادة الأوبئة المركزي، أمس السبت، وهو المسؤول عن الاستجابة للوباء في الجزيرة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وأظهرت نتائج اختبار الركاب الذين جلسوا بجوار الراكبة المصابة بـ"أوميكرون" على متن الطائرة أنها "سلبية" حتى الآن.وكانت تايوان أبلغت عن 10 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، أمس السبت، والتي تم تحديدها جميعا لمسافرين قادمين من الخارج.وتخضع جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي لحجر صحي صارم لمدة أسبوعين لدى الوصول إليها، وأغلقت حدودها للجميع باستثناء السكان والمواطنين، مع تقديم استثناءات قليلة.وبينما يشار إلى "أوميكرون" على أنه "متحور مثير للقلق" من قبل منظمة الصحة العالمية، فلا يزال العلماء يواصلون جهودهم لتحديد كيفية مقارنته مع متحور "دلتا" شديد العدوى.وأبلغت تايوان عن 16731 ​​حالة إصابة بـ(كوفيد -19)، و848 حالة وفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/البحرين-ترصد-أول-حالة-إصابة-بمتحور-أوميكرون-1053806153.html
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أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, أوميكرون

تايوان ترصد أول حالة إصابة بـ"أوميكرون"‏ لدى "مواطنة عائدة من إيسواتيني"

07:26 GMT 12.12.2021
© REUTERS / I-HWA CHENGحارس الأمن يفحص درجة حرارة مواطنة لمنع انتشار (كوفيد-19) عند مدخل أحد مراكز التسوق في تايبيه، تايوان
حارس الأمن يفحص درجة حرارة مواطنة لمنع انتشار (كوفيد-19) عند مدخل أحد مراكز التسوق في تايبيه، تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / I-HWA CHENG
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أعلن مسؤولو الصحة في تايوان عن تسجيل البلاد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"، تم رصدها لدى ‏مسافرة عادت مؤخرا من دولة إيسواتيني، الواقعة في جنوب قارة أفريقيا.‏
والراكبة هي امرأة تايوانية في الثلاثينيات من عمرها، وعادت إلى بلادها في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتخضع حاليا للحجر الصحي في المستشفى، وفقا لإفادة مركز قيادة الأوبئة المركزي، أمس السبت، وهو المسؤول عن الاستجابة للوباء في الجزيرة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وأظهرت نتائج اختبار الركاب الذين جلسوا بجوار الراكبة المصابة بـ"أوميكرون" على متن الطائرة أنها "سلبية" حتى الآن.
مطار البحرين الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
البحرين ترصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون
أمس, 11:42 GMT
وكانت تايوان أبلغت عن 10 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، أمس السبت، والتي تم تحديدها جميعا لمسافرين قادمين من الخارج.
وتخضع جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي لحجر صحي صارم لمدة أسبوعين لدى الوصول إليها، وأغلقت حدودها للجميع باستثناء السكان والمواطنين، مع تقديم استثناءات قليلة.
وبينما يشار إلى "أوميكرون" على أنه "متحور مثير للقلق" من قبل منظمة الصحة العالمية، فلا يزال العلماء يواصلون جهودهم لتحديد كيفية مقارنته مع متحور "دلتا" شديد العدوى.
وأبلغت تايوان عن 16731 ​​حالة إصابة بـ(كوفيد -19)، و848 حالة وفاة.
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