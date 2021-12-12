تايوان ترصد أول حالة إصابة بـ"أوميكرون"‏ لدى "مواطنة عائدة من إيسواتيني"

والراكبة هي امرأة تايوانية في الثلاثينيات من عمرها، وعادت إلى بلادها في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتخضع حاليا للحجر الصحي في المستشفى، وفقا لإفادة مركز قيادة الأوبئة المركزي، أمس السبت، وهو المسؤول عن الاستجابة للوباء في الجزيرة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وأظهرت نتائج اختبار الركاب الذين جلسوا بجوار الراكبة المصابة بـ"أوميكرون" على متن الطائرة أنها "سلبية" حتى الآن.وكانت تايوان أبلغت عن 10 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، أمس السبت، والتي تم تحديدها جميعا لمسافرين قادمين من الخارج.وتخضع جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي لحجر صحي صارم لمدة أسبوعين لدى الوصول إليها، وأغلقت حدودها للجميع باستثناء السكان والمواطنين، مع تقديم استثناءات قليلة.وبينما يشار إلى "أوميكرون" على أنه "متحور مثير للقلق" من قبل منظمة الصحة العالمية، فلا يزال العلماء يواصلون جهودهم لتحديد كيفية مقارنته مع متحور "دلتا" شديد العدوى.وأبلغت تايوان عن 16731 حالة إصابة بـ(كوفيد -19)، و848 حالة وفاة.
أعلن مسؤولو الصحة في تايوان عن تسجيل البلاد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"، تم رصدها لدى مسافرة عادت مؤخرا من دولة إيسواتيني، الواقعة في جنوب قارة أفريقيا.
والراكبة هي امرأة تايوانية في الثلاثينيات من عمرها، وعادت إلى بلادها في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتخضع حاليا للحجر الصحي في المستشفى، وفقا لإفادة مركز قيادة الأوبئة المركزي، أمس السبت، وهو المسؤول عن الاستجابة للوباء في الجزيرة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وأظهرت نتائج اختبار الركاب الذين جلسوا بجوار الراكبة المصابة بـ"أوميكرون" على متن الطائرة أنها "سلبية" حتى الآن.