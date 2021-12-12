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تحذيرات من تعرض قطر لطقس سيئ يرافقه رياح قوية وأمواج عالية
تحذيرات من تعرض قطر لطقس سيئ يرافقه رياح قوية وأمواج عالية
حذرت الأرصاد الجوية في قطر من تعرض البلاد لرياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر في الوقت الذي تشهد فيه أجواؤها سحبا متفرقة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T16:53+0000
2021-12-12T16:53+0000
أخبار قطر اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن هذه الظروف الجوية من المتوقع أن تستمر حتى صباح يوم غد الاثنين، مع وجود غبار وضباب خفيف في بعض المناطق.وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون الرياح شمالية غربية تصل سرعتها على الساحل إلى 15 عقدة (27 كلم/ س) بحد أقصى، بينما تصل سرعتها إلى 26 عقدة وسط البحر (نحو 47 كلم/ س).ويتبع ذلك انخفاض مستوى الرؤية الأفقية حتى يصل إلى 3 كيلومترات في بعض المناطق.أما ارتفاع الأمواج على الشاطئ فيصل إلى 4 أقدام (نحو 1.2 متر) في بعض المناطق الساحلية، في حين يصل ارتفاعه في البحر إلى 8 أقدام (نحو 2.5 متر).
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أخبار قطر اليوم

تحذيرات من تعرض قطر لطقس سيئ يرافقه رياح قوية وأمواج عالية

16:53 GMT 12.12.2021
© REUTERS / Corinna Kernامرأة تطلق طيقا ورقيا على شاطئ كتارا في الدوحة، قطر 13 ديسمبر 2019
امرأة تطلق طيقا ورقيا على شاطئ كتارا في الدوحة، قطر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Corinna Kern
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حذرت الأرصاد الجوية في قطر من تعرض البلاد لرياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر في الوقت الذي تشهد فيه أجواؤها سحبا متفرقة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن هذه الظروف الجوية من المتوقع أن تستمر حتى صباح يوم غد الاثنين، مع وجود غبار وضباب خفيف في بعض المناطق.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون الرياح شمالية غربية تصل سرعتها على الساحل إلى 15 عقدة (27 كلم/ س) بحد أقصى، بينما تصل سرعتها إلى 26 عقدة وسط البحر (نحو 47 كلم/ س).
ويتبع ذلك انخفاض مستوى الرؤية الأفقية حتى يصل إلى 3 كيلومترات في بعض المناطق.
أما ارتفاع الأمواج على الشاطئ فيصل إلى 4 أقدام (نحو 1.2 متر) في بعض المناطق الساحلية، في حين يصل ارتفاعه في البحر إلى 8 أقدام (نحو 2.5 متر).
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