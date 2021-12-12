https://arabic.sputniknews.com/20211212/ترامب-يشيد-بأوباما-بعد-سنوات-من-إهانته-وانتقاده-ويعلق-على-مزاعم-إدارته-للبلاد-سرا-1053849078.html

ترامب يشيد بأوباما بعد سنوات من إهانته وانتقاده ويعلق على مزاعم إدارته للبلاد سرا

ترامب يشيد بأوباما بعد سنوات من إهانته وانتقاده ويعلق على مزاعم إدارته للبلاد سرا

كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أشاد بالرئيس الأسبق، باراك أوباما، مؤخرا، ‏وذلك في سابقة نادرة، بعدما اعتاد توجيه الانتقادات والإهانات له... 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T13:22+0000

2021-12-12T13:22+0000

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دونالد ترامب

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وقال ترامب إنه "أعجب أوباما" خلال تصريحاته للمذيع بيل أورايلي، في الليلة الأولى من جولته التاريخية، أمس السبت، التي شملت 4 مواعيد في مدينة صن رايز بولاية فلوريدا، بحسب ما رصدته صحيفة "ذا صن سنتينال" الأمريكية.وأعرب ترامب عن إعجابه بالرئيس الأمريكي السابق، رغم صيحات الاستهجان الجماهيرية لأوباما خلال الحدث.وأضاف ترامب في تصريحاته أنه يعتقد أن "أوباما كان ذكيا وحادا".وفي الحفل، لم يكن لدى دونالد ترامب أي شيء ليقوله عن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قال إنه لا يعرفه بصورة شخصية.وردا على سؤال عن رأيه في المزاعم التي تقول إن باراك أوباما يدير أمريكا سرا لصالح بايدن، قال دونالد ترامب إنه لا يعتقد في صحتها، وذلك "لأن أوباما يحب رياضة الغولف كثيرا ولن يفعل ذلك".وتأتي تعليقات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد سنوات من الخلاف مع باراك أوباما.وبينما كان لا يزال مواطنا عاديا، أمضى ترامب سنوات في الترويج لنظرية مؤامرة لا أساس لها من الصحة، مفادها أن أوباما لم يولد في أمريكا، وبالتالي لم يكن مؤهلا ليكون رئيسا للبلاد.وبعد توليه منصب الرئاسة، واصل ترامب هجومه على أوباما بعد أن تحول إلى السياسة، زاعما أنه "مؤسس داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) و"أحد أسوأ الرؤساء في تاريخ أمريكا".وعلى الرغم من علاقتهما المثيرة للجدل، فقد كتب أوباما خطابا لترامب في يوم تنصيبه في عام 2017، وتركه في درج المكتب في المكتب البيضاوي، والذي وصفه ترامب بأنه "جميل".

https://arabic.sputniknews.com/20211108/أوباما-يهاجم-ترامب-في-قمة-الأمم-المتحدة-للمناخ-دون-ذكر-اسمه-وجه-له-هذه-الاتهامات-1050656096.html

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