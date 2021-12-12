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https://arabic.sputniknews.com/20211212/ترامب-يكشف-عن-نائبه-المحتمل-لانتخابات-الرئاسة-في-2024-1053858637.html
ترامب يكشف عن نائبه المحتمل لانتخابات الرئاسة في 2024
ترامب يكشف عن نائبه المحتمل لانتخابات الرئاسة في 2024
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مساء السبت، إن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس سيكون مرشحا "جيدا" لمنصب نائب الرئيس إذا خاض الانتخابات مرة أخرى في... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T16:26+0000
2021-12-12T16:26+0000
العالم
مايك بنس
دونالد ترامب
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أدلى ترامب بهذه التصريحات للمعلق والمذيع السياسي الأمريكي الشهير بيل أورايلي، مساء السبت، في الليلة الأولى من "جولة التاريخ" التي تشمل أربعة لقاءات بولاية فلوريدا، حسبما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".وعندما سئل عما إذا كان ديسانتيس سيكون على قائمة اهتماماته إذا كان ترامب سيترشح مرة أخرى، وافق ترامب بالقول إنه سيكون مرشحا جيدا.وقال الرئيس السابق: "أعتقد أن رون سيكون جيدا، وأعتقد أن مايك (بنس) أصيب بجروح بالغة بسبب ما حدث فيما يتعلق بالسادس من يناير/ كانون الثاني، أعتقد بصراحة أنه أصيب بجروح قاتلة."ومع ذلك، أضاف ترامب أن هناك "الكثير" من الخيارات الجيدة الأخرى لخوض المنافسة، وقال إن امرأة أو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت يمكن أن يكونا ضمن الخيارات.انتقد ترامب بنس علنا لعدم امتلاكه "الشجاعة" لرفض نتائج انتخابات 2020، فيما قال بنس سابقا إنه وترامب قد لا "يتقابلان" أبدا منذ أحداث 6 يناير.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/ترامب-يشيد-بأوباما-بعد-سنوات-من-إهانته-وانتقاده-ويعلق-على-مزاعم-إدارته-للبلاد-سرا-1053849078.html
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العالم, مايك بنس, دونالد ترامب

ترامب يكشف عن نائبه المحتمل لانتخابات الرئاسة في 2024

16:26 GMT 12.12.2021
© REUTERS / GAELEN MORSEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / GAELEN MORSE
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مساء السبت، إن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس سيكون مرشحا "جيدا" لمنصب نائب الرئيس إذا خاض الانتخابات مرة أخرى في عام 2024.
أدلى ترامب بهذه التصريحات للمعلق والمذيع السياسي الأمريكي الشهير بيل أورايلي، مساء السبت، في الليلة الأولى من "جولة التاريخ" التي تشمل أربعة لقاءات بولاية فلوريدا، حسبما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".
وعندما سئل عما إذا كان ديسانتيس سيكون على قائمة اهتماماته إذا كان ترامب سيترشح مرة أخرى، وافق ترامب بالقول إنه سيكون مرشحا جيدا.
باراك أوباما ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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13:22 GMT
وقال الرئيس السابق: "أعتقد أن رون سيكون جيدا، وأعتقد أن مايك (بنس) أصيب بجروح بالغة بسبب ما حدث فيما يتعلق بالسادس من يناير/ كانون الثاني، أعتقد بصراحة أنه أصيب بجروح قاتلة."
ومع ذلك، أضاف ترامب أن هناك "الكثير" من الخيارات الجيدة الأخرى لخوض المنافسة، وقال إن امرأة أو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت يمكن أن يكونا ضمن الخيارات.
انتقد ترامب بنس علنا لعدم امتلاكه "الشجاعة" لرفض نتائج انتخابات 2020، فيما قال بنس سابقا إنه وترامب قد لا "يتقابلان" أبدا منذ أحداث 6 يناير.
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