تركيا تمنح طائرات "درون" للصومال.. والمعارضة تنتقد دور أنقرة العسكري في البلاد

تبرعت تركيا بتجهيزات عسكرية عالية المستوى لجمهورية الصومال الفيدرالية، وهي الدولة التي عانت طويلا من أجل تحقيق الاستقرار خلال الأربعة عقود الماضية، إضافة إلى معاناتها من ارتفاع موجات التمرد مؤخرا.وتم تسليم طائرات الاستطلاع "درون" في بداية هذا الشهر، والتي سيتخدمها الجيش الوطني الصومالي في حربه ضد عناصر حزب الشباب الذي يعد أكبر تهديد للقرن الأفريقي، بحسب الموقع.وقامت تركيا بتسليح وتدريب الجيش الصومالي في معسكر تركسوم - قاعدتها العسكرية الواسعة وجامعة الدفاع - في السنوات الأخيرة، كما قدمت بنادق هجومية من طراز G3 وعربات مدرعة.وظل الجنود الصوماليون الذين دربتهم تركيا يقاتلون منذ سنوات ضد مقاتلي حركة الشباب، إلا أن الأزمة السياسية في الصومال كانت قد أثارت مخاوف الشركاء الدوليين من تورط الجيش الصومالي في صراعات محلية، بحسب "غاروي أونلاين".من جهة ثانية، اتهمت المعارضة في الصومال تركيا بإرسال الأسلحة إلى البلاد والتي يستخدمها الرئيس الصومال فارماجو "لقمع الحريات ومهاجمة منتقديه وأيضا هدم الدولة الفيدرالية."وأهم ما يميز مسيرات بيرقدار TB2 التركية، هو قدرتها على حمل جميع أنواع الذخيرة، بما في ذلك صواريخ جو-أرض وصواريخ كروز وجو-جو على ارتفاع يصل إلى 38000 قدم - وهو رقم قياسي جديد.
وظل الجنود الصوماليون الذين دربتهم تركيا يقاتلون منذ سنوات ضد مقاتلي حركة الشباب، إلا أن الأزمة السياسية في الصومال كانت قد أثارت مخاوف الشركاء الدوليين من تورط الجيش الصومالي في صراعات محلية، بحسب "غاروي أونلاين".
من جهة ثانية، اتهمت المعارضة في الصومال تركيا بإرسال الأسلحة إلى البلاد والتي يستخدمها الرئيس الصومال فارماجو "لقمع الحريات ومهاجمة منتقديه وأيضا هدم الدولة الفيدرالية."
وأهم ما يميز مسيرات بيرقدار TB2 التركية، هو قدرتها على حمل جميع أنواع الذخيرة، بما في ذلك صواريخ جو-أرض وصواريخ كروز وجو-جو على ارتفاع يصل إلى 38000 قدم - وهو رقم قياسي جديد.