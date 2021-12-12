تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارا ويحد من فعالية اللقاحات لكن أعراضه أقل حدة
https://arabic.sputniknews.com/20211212/تركيا-تمنح-طائرات-درون-للصومال-والمعارضة-تنتقد-دور-أنقرة-العسكري-في-البلاد-1053857132.html
تركيا تمنح طائرات "درون" للصومال.. والمعارضة تنتقد دور أنقرة العسكري في البلاد
تركيا تمنح طائرات "درون" للصومال.. والمعارضة تنتقد دور أنقرة العسكري في البلاد
تلقى الجيش الوطني الصومالي طائرات استطلاع دون طيار "درون" من تركيا هذا الأسبوع، بحسب موقع "غاروي أونلاين" الإخباري. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T16:06+0000
2021-12-12T16:06+0000
العالم
الصومال
تركيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104510/42/1045104257_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_9b30aeeac991dd5b031b7c4f4cd744d2.jpg
تبرعت تركيا بتجهيزات عسكرية عالية المستوى لجمهورية الصومال الفيدرالية، وهي الدولة التي عانت طويلا من أجل تحقيق الاستقرار خلال الأربعة عقود الماضية، إضافة إلى معاناتها من ارتفاع موجات التمرد مؤخرا.وتم تسليم طائرات الاستطلاع "درون" في بداية هذا الشهر، والتي سيتخدمها الجيش الوطني الصومالي في حربه ضد عناصر حزب الشباب الذي يعد أكبر تهديد للقرن الأفريقي، بحسب الموقع.وقامت تركيا بتسليح وتدريب الجيش الصومالي في معسكر تركسوم - قاعدتها العسكرية الواسعة وجامعة الدفاع - في السنوات الأخيرة، كما قدمت بنادق هجومية من طراز G3 وعربات مدرعة.وظل الجنود الصوماليون الذين دربتهم تركيا يقاتلون منذ سنوات ضد مقاتلي حركة الشباب، إلا أن الأزمة السياسية في الصومال كانت قد أثارت مخاوف الشركاء الدوليين من تورط الجيش الصومالي في صراعات محلية، بحسب "غاروي أونلاين".من جهة ثانية، اتهمت المعارضة في الصومال تركيا بإرسال الأسلحة إلى البلاد والتي يستخدمها الرئيس الصومال فارماجو "لقمع الحريات ومهاجمة منتقديه وأيضا هدم الدولة الفيدرالية."وأهم ما يميز مسيرات بيرقدار TB2 التركية، هو قدرتها على حمل جميع أنواع الذخيرة، بما في ذلك صواريخ جو-أرض وصواريخ كروز وجو-جو على ارتفاع يصل إلى 38000 قدم - وهو رقم قياسي جديد.
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104510/42/1045104257_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_701493ce7dfc71362020b03467cc4441.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصومال, تركيا

تركيا تمنح طائرات "درون" للصومال.. والمعارضة تنتقد دور أنقرة العسكري في البلاد

16:06 GMT 12.12.2021
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / الذهاب إلى بنك الصورمقديشو الصومال
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Yuri Abramochkin  
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تلقى الجيش الوطني الصومالي طائرات استطلاع دون طيار "درون" من تركيا هذا الأسبوع، بحسب موقع "غاروي أونلاين" الإخباري.
تبرعت تركيا بتجهيزات عسكرية عالية المستوى لجمهورية الصومال الفيدرالية، وهي الدولة التي عانت طويلا من أجل تحقيق الاستقرار خلال الأربعة عقود الماضية، إضافة إلى معاناتها من ارتفاع موجات التمرد مؤخرا.
وتم تسليم طائرات الاستطلاع "درون" في بداية هذا الشهر، والتي سيتخدمها الجيش الوطني الصومالي في حربه ضد عناصر حزب الشباب الذي يعد أكبر تهديد للقرن الأفريقي، بحسب الموقع.
وقامت تركيا بتسليح وتدريب الجيش الصومالي في معسكر تركسوم - قاعدتها العسكرية الواسعة وجامعة الدفاع - في السنوات الأخيرة، كما قدمت بنادق هجومية من طراز G3 وعربات مدرعة.
وظل الجنود الصوماليون الذين دربتهم تركيا يقاتلون منذ سنوات ضد مقاتلي حركة الشباب، إلا أن الأزمة السياسية في الصومال كانت قد أثارت مخاوف الشركاء الدوليين من تورط الجيش الصومالي في صراعات محلية، بحسب "غاروي أونلاين".
من جهة ثانية، اتهمت المعارضة في الصومال تركيا بإرسال الأسلحة إلى البلاد والتي يستخدمها الرئيس الصومال فارماجو "لقمع الحريات ومهاجمة منتقديه وأيضا هدم الدولة الفيدرالية."
وأهم ما يميز مسيرات بيرقدار TB2 التركية، هو قدرتها على حمل جميع أنواع الذخيرة، بما في ذلك صواريخ جو-أرض وصواريخ كروز وجو-جو على ارتفاع يصل إلى 38000 قدم - وهو رقم قياسي جديد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:12 GMTوزير الصحة الإسرائيلي: من المستحيل منع تفشي أوميكرون
17:07 GMTلأول مرة... منتخب الشباب الإسرائيلي لكرة القدم يلتقي نظيره الإماراتي الليلة
17:00 GMTبرازيلي يحاول دخول "غينيس" بركوب موجة ارتفاعها 20 مترا على لوح تزلج
16:54 GMTقائد الجيش الإيراني يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: ستتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي حياتكم قريبا
16:53 GMTتحذيرات من تعرض قطر لطقس سيئ يرافقه رياح قوية وأمواج عالية
16:43 GMTقطر تعلن عن المباراة الأكثر مبيعا في كأس العرب... فيديو
16:41 GMTمحمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2021
16:36 GMT"خسارة إسرائيلية مفاجئة"... الكونغرس يلغي شراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية
16:32 GMTإعلام: الرئيس الهايتي أعد قائمة بمسؤولين مرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله
16:30 GMTسوريا تفتح أبوابها أمام الرعايا اللبنانيين اعتبارا من الغد
16:30 GMTالصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارا ويحد من فعالية اللقاحات لكن أعراضه أقل حدة
16:26 GMTترامب يكشف عن نائبه المحتمل لانتخابات الرئاسة في 2024
16:23 GMT"مرسيدس" يحتج بعد فوز فرستابن ببطولة العالم بتفوقه على هاميلتون
16:15 GMTالملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الأمير تميم بن حمد
16:14 GMTرئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان لـ "سبوتنيك": غياب الدولة وراء الصراع الدامي في دارفور
16:10 GMTقتيلان و7 مصابين في جنوب لبنان لدى تشييع أحد عناصر حماس... فيديو
16:10 GMTأكبر طائرة في العالم تقذف طائرة أخرى أسرع من الصوت في السماء... صور وفيديو
16:07 GMTتونس.. خبراء يكشفون السيناريوهات المرتقبة بشأن إلغاء العمل بالدستور
16:06 GMTتركيا تمنح طائرات "درون" للصومال.. والمعارضة تنتقد دور أنقرة العسكري في البلاد
16:02 GMTالكشف عن تفاصيل اتهام رجل أعمال مصري في قضية "الآثار الكبرى"