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حكومة طالبان ترحب بقرار أمريكي يسمح بتدفق التحويلات المالية الخارجية إلى أفغانستان
حكومة طالبان ترحب بقرار أمريكي يسمح بتدفق التحويلات المالية الخارجية إلى أفغانستان
أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الأحد، أن حكومة "طالبان" الأفغانية رحبت بالقرار الأمريكي الرسمي المتعلق بالتحويلات المالية الخارجية إلى أفغانستان. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T07:40+0000
2021-12-12T07:41+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
طالبان
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ونقلت وكالة "تولو نيوز" تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبدالقهار بلخي‎، الذي قال إن الحكومة الأفغانية رحبت بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن التحويلات المالية الخارجية الشخصية إلى أفغانستان.ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبدالقهار بلخي، على صفحته الرسمية على منصة "تويتر" تصريحا قال فيه: "الحكومة الأفغانية‎ ترحب بإصدار وزارة الخزانة الأمريكية رخصة عامة جديدة تسمح بالتحويلات الشخصية إلى أفغانستان وتمكن الأفغان الذين يعيشون في الخارج من إرسال الأموال إلى عائلاتهم داخل أفغانستان".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, طالبان

حكومة طالبان ترحب بقرار أمريكي يسمح بتدفق التحويلات المالية الخارجية إلى أفغانستان

07:40 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 07:41 GMT 12.12.2021)
© AP Photo / Bernat Armangueالحياة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، 17 سبتمبر 2021
الحياة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الأحد، أن حكومة "طالبان" الأفغانية رحبت بالقرار الأمريكي الرسمي المتعلق بالتحويلات المالية الخارجية إلى أفغانستان.
ونقلت وكالة "تولو نيوز" تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبدالقهار بلخي‎، الذي قال إن الحكومة الأفغانية رحبت بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن التحويلات المالية الخارجية الشخصية إلى أفغانستان.
ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبدالقهار بلخي، على صفحته الرسمية على منصة "تويتر" تصريحا قال فيه: "الحكومة الأفغانية‎ ترحب بإصدار وزارة الخزانة الأمريكية رخصة عامة جديدة تسمح بالتحويلات الشخصية إلى أفغانستان وتمكن الأفغان الذين يعيشون في الخارج من إرسال الأموال إلى عائلاتهم داخل أفغانستان".
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