حكومة طالبان ترحب بقرار أمريكي يسمح بتدفق التحويلات المالية الخارجية إلى أفغانستان

ونقلت وكالة "تولو نيوز" تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبدالقهار بلخي، الذي قال إن الحكومة الأفغانية رحبت بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن التحويلات المالية الخارجية الشخصية إلى أفغانستان.ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبدالقهار بلخي، على صفحته الرسمية على منصة "تويتر" تصريحا قال فيه: "الحكومة الأفغانية ترحب بإصدار وزارة الخزانة الأمريكية رخصة عامة جديدة تسمح بالتحويلات الشخصية إلى أفغانستان وتمكن الأفغان الذين يعيشون في الخارج من إرسال الأموال إلى عائلاتهم داخل أفغانستان".
صدور شانزدهمین مجوز عمومی توسط وزارت مالیهٔ امریکا برای بانکها یک اقدام نیک است که بر اساس آن، افغانهای مقیم خارج میتوانند از راههای ویسترنیونین، مَنیگرام و سایر بانکها به خانوادههای خویش پول ارسال نمایند. pic.twitter.com/Rh2HCVFNjh
ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبدالقهار بلخي، على صفحته الرسمية على منصة "تويتر" تصريحا قال فيه: "الحكومة الأفغانية ترحب بإصدار وزارة الخزانة الأمريكية رخصة عامة جديدة تسمح بالتحويلات الشخصية إلى أفغانستان وتمكن الأفغان الذين يعيشون في الخارج من إرسال الأموال إلى عائلاتهم داخل أفغانستان".