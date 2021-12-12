حمدوك يأمر باستبدال القائمين بأعمال حكام ولايات السودان الذين عينهم البرهان بعد الانقلاب

وأفادت وثيقة أطلعت عليها وكالة رويترز، بأنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء السوداني، وزيرة الحكم الاتحادي تعفى الولاة "أمناء الولايات" الثمانية عشر الذين عينهم القائد العام للجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر وتكلف أمناء عاميين جددا بإدارة الثماني عشرة ولاية في السودان وبينهم العاصمة للخرطوم".وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.ووقع بعدها البرهان ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.وتضمن 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبدالله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".للاطلاع على المزيد من أخبار السودان عبر سبوتنيك
أمر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، باستبدال كل القائمين بأعمال حكام الولايات الذين عينهم قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بعد الانقلاب العسكري الأخير على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأفادت وثيقة أطلعت عليها وكالة رويترز، بأنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء السوداني، وزيرة الحكم الاتحادي تعفى الولاة "أمناء الولايات" الثمانية عشر الذين عينهم القائد العام للجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر وتكلف أمناء عاميين جددا بإدارة الثماني عشرة ولاية في السودان وبينهم العاصمة للخرطوم".
وأشارت الوثيقة إلى أن "هذا القرار جزء من جهود حمدوك، الذي عاد إلى رئاسة الوزراء بموجب اتفاق مع الجيش، للعدول عن التغييرات التي أجراها المجلس العسكري بعد الاستيلاء على السلطة".
وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله الجانبان المدني والعسكري لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
ووقع بعدها البرهان ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن 14 بندا أبرزها "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبدالله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".