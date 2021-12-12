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خبير قانوني: الدستور الحالي مفصل على مقاس "النهضة" ومرفوض من قبل الرئيس والشعب التونسي
خبير قانوني: الدستور الحالي مفصل على مقاس "النهضة" ومرفوض من قبل الرئيس والشعب التونسي
حذرت حركة النهضة التونسية، يوم السبت الماضي، من مخاطر إلغاء الدستور الحالي، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني القائم في البلاد. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
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خبير قانوني: الدستورالحالي مفصل على مقاس "النهضة" ومرفوض من قبل الرئيس والشعب التونسي
خبير قانوني: الدستورالحالي مفصل على مقاس "النهضة" ومرفوض من قبل الرئيس والشعب التونسي
ونبه المكتب التنفيذي للحركة، في بيان له، من "مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي، وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية"، مؤكدا دعم الحركة للمجلس الأعلى للقضاء.يقول المحامي والناشط السياسي التونسي، حازم القصوري، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:وأشار القصوري إلى أن التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.
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خبير قانوني: الدستور الحالي مفصل على مقاس "النهضة" ومرفوض من قبل الرئيس والشعب التونسي

11:38 GMT 12.12.2021
خبير قانوني: الدستورالحالي مفصل على مقاس "النهضة" ومرفوض من قبل الرئيس والشعب التونسي
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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حذرت حركة النهضة التونسية، يوم السبت الماضي، من مخاطر إلغاء الدستور الحالي، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني القائم في البلاد.
ونبه المكتب التنفيذي للحركة، في بيان له، من "مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي، وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية"، مؤكدا دعم الحركة للمجلس الأعلى للقضاء.
يقول المحامي والناشط السياسي التونسي، حازم القصوري، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:
"حركة النهضة هي التي وضعت دستورا على المقاس، وبطريقة عجيبة غريبة، ولعل حتى الأحكام الانتقالية التي وضعتها لم تحترمها، وبالتالي هي سقطت نتيجة سوء عملها".
وأشار القصوري إلى أن
"الدستور اليوم غير محترم من قبل حركة النهضة، وكان لزوما على الرئيس سعيد أن يتخذ القرار، خاصة أمام هذا الإرباك لمؤسسات الدولة، حيث كان ينوي الغنوشي وجماعته تفكيك الدولة إلى كيانات مستقلة عن بعضها البعض وفق تجربة اخذها من الخارج، ويريد إسقاطها على الواقع التونسي، وهذا ما يرفضه الرئيس مدعوما من الشعب التونسي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.
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