خبير قانوني: الدستور الحالي مفصل على مقاس "النهضة" ومرفوض من قبل الرئيس والشعب التونسي

خبير قانوني: الدستورالحالي مفصل على مقاس "النهضة" ومرفوض من قبل الرئيس والشعب التونسي
خبير قانوني: الدستورالحالي مفصل على مقاس "النهضة" ومرفوض من قبل الرئيس والشعب التونسي
ونبه المكتب التنفيذي للحركة، في بيان له، من "مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي، وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية"، مؤكدا دعم الحركة للمجلس الأعلى للقضاء.يقول المحامي والناشط السياسي التونسي، حازم القصوري، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:وأشار القصوري إلى أن التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.
يقول المحامي والناشط السياسي التونسي، حازم القصوري، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:
"حركة النهضة هي التي وضعت دستورا على المقاس، وبطريقة عجيبة غريبة، ولعل حتى الأحكام الانتقالية التي وضعتها لم تحترمها، وبالتالي هي سقطت نتيجة سوء عملها".
وأشار القصوري إلى أن
"الدستور اليوم غير محترم من قبل حركة النهضة، وكان لزوما على الرئيس سعيد أن يتخذ القرار، خاصة أمام هذا الإرباك لمؤسسات الدولة، حيث كان ينوي الغنوشي وجماعته تفكيك الدولة إلى كيانات مستقلة عن بعضها البعض وفق تجربة اخذها من الخارج، ويريد إسقاطها على الواقع التونسي، وهذا ما يرفضه الرئيس مدعوما من الشعب التونسي".