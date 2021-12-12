https://arabic.sputniknews.com/20211212/خبير-قانوني-الدستور-الحالي-مفصل-على-مقاس-النهضة-ومرفوض-من-قبل-الرئيس-والشعب-التونسي-1053843932.html

خبير قانوني: الدستور الحالي مفصل على مقاس "النهضة" ومرفوض من قبل الرئيس والشعب التونسي

خبير قانوني: الدستور الحالي مفصل على مقاس "النهضة" ومرفوض من قبل الرئيس والشعب التونسي

حذرت حركة النهضة التونسية، يوم السبت الماضي، من مخاطر إلغاء الدستور الحالي، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني القائم في البلاد. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

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خبير قانوني: الدستورالحالي مفصل على مقاس "النهضة" ومرفوض من قبل الرئيس والشعب التونسي خبير قانوني: الدستورالحالي مفصل على مقاس "النهضة" ومرفوض من قبل الرئيس والشعب التونسي

ونبه المكتب التنفيذي للحركة، في بيان له، من "مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي، وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية"، مؤكدا دعم الحركة للمجلس الأعلى للقضاء.يقول المحامي والناشط السياسي التونسي، حازم القصوري، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:وأشار القصوري إلى أن التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.

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2021

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