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https://arabic.sputniknews.com/20211212/دبي-حققنا-خفضا-بنسبة-33-للانبعاثات-الكربونية-في-2020--1053838562.html
دبي: حققنا خفضا بنسبة 33% للانبعاثات الكربونية في 2020
دبي: حققنا خفضا بنسبة 33% للانبعاثات الكربونية في 2020
أعلن سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي خفض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بنسبة 33% خلال العام الماضي. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T09:50+0000
2021-12-12T09:50+0000
الطاقة النظيفة
دبي
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وقال الطاير إن دبي تخطت النسبة المستهدفة في استراتيجيتها للحد من الانبعاثات الكربونية بأكثر من الضعف، بحسب صحيفة "البيان"، اليوم الأحد.وأشار رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى أن استراتيجية الإمارة تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.واعتبر أن تخفيض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بهذه النسبة يؤكد أن دبي تسير بخطى حثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول إلى اقتصاد محايد للكربون.وأشار إلى أن جهود جميع المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس تتضافر حتى تصبح دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لدبي.وأوضح أن الاستراتيجية تهدف لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من خلال مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030.
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الطاقة النظيفة, دبي

دبي: حققنا خفضا بنسبة 33% للانبعاثات الكربونية في 2020

09:50 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD
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أعلن سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي خفض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بنسبة 33% خلال العام الماضي.
وقال الطاير إن دبي تخطت النسبة المستهدفة في استراتيجيتها للحد من الانبعاثات الكربونية بأكثر من الضعف، بحسب صحيفة "البيان"، اليوم الأحد.
البحرين - المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2021
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24 أكتوبر, 14:02 GMT
وأشار رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى أن استراتيجية الإمارة تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.
واعتبر أن تخفيض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بهذه النسبة يؤكد أن دبي تسير بخطى حثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول إلى اقتصاد محايد للكربون.
وأشار إلى أن جهود جميع المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس تتضافر حتى تصبح دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لدبي.
وأوضح أن الاستراتيجية تهدف لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من خلال مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030.
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