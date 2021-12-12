دبي: حققنا خفضا بنسبة 33% للانبعاثات الكربونية في 2020

وقال الطاير إن دبي تخطت النسبة المستهدفة في استراتيجيتها للحد من الانبعاثات الكربونية بأكثر من الضعف، بحسب صحيفة "البيان"، اليوم الأحد.وأشار رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى أن استراتيجية الإمارة تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.واعتبر أن تخفيض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بهذه النسبة يؤكد أن دبي تسير بخطى حثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول إلى اقتصاد محايد للكربون.وأشار إلى أن جهود جميع المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس تتضافر حتى تصبح دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لدبي.وأوضح أن الاستراتيجية تهدف لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من خلال مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى أن استراتيجية الإمارة تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.
واعتبر أن تخفيض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بهذه النسبة يؤكد أن دبي تسير بخطى حثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول إلى اقتصاد محايد للكربون.
وأشار إلى أن جهود جميع المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس تتضافر حتى تصبح دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لدبي.
وأوضح أن الاستراتيجية تهدف لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من خلال مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030.