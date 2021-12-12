https://arabic.sputniknews.com/20211212/دبي-حققنا-خفضا-بنسبة-33-للانبعاثات-الكربونية-في-2020--1053838562.html

دبي: حققنا خفضا بنسبة 33% للانبعاثات الكربونية في 2020

دبي: حققنا خفضا بنسبة 33% للانبعاثات الكربونية في 2020

أعلن سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي خفض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بنسبة 33% خلال العام الماضي. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T09:50+0000

2021-12-12T09:50+0000

2021-12-12T09:50+0000

الطاقة النظيفة

دبي

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وقال الطاير إن دبي تخطت النسبة المستهدفة في استراتيجيتها للحد من الانبعاثات الكربونية بأكثر من الضعف، بحسب صحيفة "البيان"، اليوم الأحد.وأشار رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى أن استراتيجية الإمارة تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.واعتبر أن تخفيض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بهذه النسبة يؤكد أن دبي تسير بخطى حثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول إلى اقتصاد محايد للكربون.وأشار إلى أن جهود جميع المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس تتضافر حتى تصبح دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لدبي.وأوضح أن الاستراتيجية تهدف لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من خلال مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030.

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الطاقة النظيفة, دبي