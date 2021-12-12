دراسة: جرعتان من لقاح "فايزر" توفران حماية بنسبة 23% فقط ضد "أوميكرون"

موسكو- سبوتنيك. وقالت الدراسة التي نشرت على منصة "ميد-أركيف" للمنشورات العلمية: "يُقدر أن (مستوى تحييد المتحور الجديد) يتوافق مع فعالية اللقاح بنسبة 22.5% ضد عدوى الإصابة ذات الأعراض، مما يضر بشكل أساسي بقدرة اللقاح على الحماية من العدوى".وأضاف العلماء أن مستوى التحييد الملاحظ حاليا سيكون قادرا على حماية الشخص الذي تم تطعيمه باللقاح، ضد الأعراض الشديدة، لكنه لا يحميه من عدم ظهور أي أعراض على الإطلاق.هذه النتائج تعني أن القدرة العالية على تحييد فيروس "سارس كوف 2"، والتي يمكن أن تنشأ مع مزيج من العدوى السابقة والتطعيم، قد توفر الحماية ضد عدوى المتحور "أوميكرون".وأوضح العلماء أن الجرعات المعززة قد يكون لها فعالية أعلى في التغلب على السلالة الجديدة، ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذه المشكلة.يوم السبت، قالت دراسة مختلفة أجراها مركز "شيبا" الطبي الإسرائيلي إن جرعتين من لقاح "فايزر" لا تكفيان لحماية الناس من سلالة الفيروس الجديدة، في حين أن حماية اللقاح المعزز أقل بكثير من تلك المتعلقة بالمتغيرات الأخرى.ويأتي ذلك خلافا لما جاء في بيان الشركة، الصادرة بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول، والذي أفادت فيه بأن ثلاث جرعات من اللقاح الخاص بها قادرة على تحييد المتحور الجديد.
خلصت دراسة نشرها العلماء، أخيرا، إلى أن جرعتين من لقاح "فايزر" توفران حماية بنسبة 22.5% فقط من أعراض عدوى متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
موسكو- سبوتنيك. وقالت الدراسة التي نشرت على منصة "ميد-أركيف" للمنشورات العلمية: "يُقدر أن (مستوى تحييد المتحور الجديد) يتوافق مع فعالية اللقاح بنسبة 22.5% ضد عدوى الإصابة ذات الأعراض، مما يضر بشكل أساسي بقدرة اللقاح على الحماية من العدوى".
وأضاف العلماء أن مستوى التحييد الملاحظ حاليا سيكون قادرا على حماية الشخص الذي تم تطعيمه باللقاح، ضد الأعراض الشديدة، لكنه لا يحميه من عدم ظهور أي أعراض على الإطلاق.
هذه النتائج تعني أن القدرة العالية على تحييد فيروس "سارس كوف 2"، والتي يمكن أن تنشأ مع مزيج من العدوى السابقة والتطعيم، قد توفر الحماية ضد عدوى المتحور "أوميكرون".
وأوضح العلماء أن الجرعات المعززة قد يكون لها فعالية أعلى في التغلب على السلالة الجديدة، ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذه المشكلة.
يوم السبت، قالت دراسة مختلفة أجراها مركز "شيبا" الطبي الإسرائيلي إن جرعتين من لقاح "فايزر" لا تكفيان لحماية الناس من سلالة الفيروس الجديدة، في حين أن حماية اللقاح المعزز أقل بكثير من تلك المتعلقة بالمتغيرات الأخرى.
ويأتي ذلك خلافا لما جاء في بيان الشركة، الصادرة بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول، والذي أفادت فيه بأن ثلاث جرعات من اللقاح الخاص بها قادرة على تحييد المتحور الجديد.