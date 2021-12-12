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https://arabic.sputniknews.com/20211212/دراسة-جرعتان-من-لقاح-فايزر-توفران-حماية-بنسبة-23-فقط-ضد-أوميكرون-1053849428.html
دراسة: جرعتان من لقاح "فايزر" توفران حماية بنسبة 23% فقط ضد "أوميكرون"
دراسة: جرعتان من لقاح "فايزر" توفران حماية بنسبة 23% فقط ضد "أوميكرون"
خلصت دراسة نشرها العلماء، أخيرا، إلى أن جرعتين من لقاح "فايزر" توفران حماية بنسبة 22.5% فقط من أعراض عدوى متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T13:28+0000
2021-12-12T13:28+0000
العالم
منوعات
علوم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الدراسة التي نشرت على منصة "ميد-أركيف" للمنشورات العلمية: "يُقدر أن (مستوى تحييد المتحور الجديد) يتوافق مع فعالية اللقاح بنسبة 22.5% ضد عدوى الإصابة ذات الأعراض، مما يضر بشكل أساسي بقدرة اللقاح على الحماية من العدوى".وأضاف العلماء أن مستوى التحييد الملاحظ حاليا سيكون قادرا على حماية الشخص الذي تم تطعيمه باللقاح، ضد الأعراض الشديدة، لكنه لا يحميه من عدم ظهور أي أعراض على الإطلاق.هذه النتائج تعني أن القدرة العالية على تحييد فيروس "سارس كوف 2"، والتي يمكن أن تنشأ مع مزيج من العدوى السابقة والتطعيم، قد توفر الحماية ضد عدوى المتحور "أوميكرون".وأوضح العلماء أن الجرعات المعززة قد يكون لها فعالية أعلى في التغلب على السلالة الجديدة، ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذه المشكلة.يوم السبت، قالت دراسة مختلفة أجراها مركز "شيبا" الطبي الإسرائيلي إن جرعتين من لقاح "فايزر" لا تكفيان لحماية الناس من سلالة الفيروس الجديدة، في حين أن حماية اللقاح المعزز أقل بكثير من تلك المتعلقة بالمتغيرات الأخرى.ويأتي ذلك خلافا لما جاء في بيان الشركة، الصادرة بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول، والذي أفادت فيه بأن ثلاث جرعات من اللقاح الخاص بها قادرة على تحييد المتحور الجديد.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/فايزرأوميكرون-يبدو-أقل-حدة-من-المتحورات-السابقة-لكنه-ينتشر-أسرع-منها-1053675482.html
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العالم, منوعات, علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

دراسة: جرعتان من لقاح "فايزر" توفران حماية بنسبة 23% فقط ضد "أوميكرون"

13:28 GMT 12.12.2021
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصوراللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا
اللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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خلصت دراسة نشرها العلماء، أخيرا، إلى أن جرعتين من لقاح "فايزر" توفران حماية بنسبة 22.5% فقط من أعراض عدوى متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
موسكو- سبوتنيك. وقالت الدراسة التي نشرت على منصة "ميد-أركيف" للمنشورات العلمية: "يُقدر أن (مستوى تحييد المتحور الجديد) يتوافق مع فعالية اللقاح بنسبة 22.5% ضد عدوى الإصابة ذات الأعراض، مما يضر بشكل أساسي بقدرة اللقاح على الحماية من العدوى".
وأضاف العلماء أن مستوى التحييد الملاحظ حاليا سيكون قادرا على حماية الشخص الذي تم تطعيمه باللقاح، ضد الأعراض الشديدة، لكنه لا يحميه من عدم ظهور أي أعراض على الإطلاق.
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
"فايزر": "أوميكرون" يبدو أقل حدة من المتحورات السابقة لكنه ينتشر أسرع منها
7 ديسمبر, 16:49 GMT
هذه النتائج تعني أن القدرة العالية على تحييد فيروس "سارس كوف 2"، والتي يمكن أن تنشأ مع مزيج من العدوى السابقة والتطعيم، قد توفر الحماية ضد عدوى المتحور "أوميكرون".
وأوضح العلماء أن الجرعات المعززة قد يكون لها فعالية أعلى في التغلب على السلالة الجديدة، ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذه المشكلة.
يوم السبت، قالت دراسة مختلفة أجراها مركز "شيبا" الطبي الإسرائيلي إن جرعتين من لقاح "فايزر" لا تكفيان لحماية الناس من سلالة الفيروس الجديدة، في حين أن حماية اللقاح المعزز أقل بكثير من تلك المتعلقة بالمتغيرات الأخرى.
ويأتي ذلك خلافا لما جاء في بيان الشركة، الصادرة بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول، والذي أفادت فيه بأن ثلاث جرعات من اللقاح الخاص بها قادرة على تحييد المتحور الجديد.
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