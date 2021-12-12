رئيس جنوب أفريقيا يدعو للعفو عن "آخر رؤساء حقبة العنصرية" بعد توديعه في جنازة رسمية

وعلق رئيس جنوب أفريقيا الحالي سيريل راما فوزا، على هذه المناسبة بتدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.وقال رامافوزا: "ولد فريدريك وليم على التراب الأفريقي وها هو يعود إليه ثانية ليبقى فيه إلى الأبد".وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الرئيس الأسبق لجنوب أفريقيا فريديريك كليرك، توفي بسرطان الرئة عن عمر يناهز الـ 85 عاما بعدما حكم جنوب أفريقيا خلال الفترة من 1989 حتى 1994.وكان كليرك، آخر رؤساء حقبة العنصرية في جنوب أفريقيا، وكان للإجراءات التي اتخذها في سنوات حكمه دورا في إنهاء الفصل العنصري في البلاد.يذكر أنه تم الإعلان عن وفاة كليرك، الشهر الماضي في منزله في كيب تاون بعدما تم تشخيص حالته المرضية بسرطان في الرئة.
أقامت جنوب أفريقيا جنازة رسمية لرئيسها الأسبق فريديريك ويليم دي كليرك، الذي شهد عهده إطلاق نهاية عهد العنصرية في البلاد وإطلاق سراح نيلسون مانديلا، الذي تولى رئاسة البلاد فيما بعد.
وعلق رئيس جنوب أفريقيا الحالي سيريل راما فوزا، على هذه المناسبة بتدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.
Frederik Willem de Klerk was born of the African soil. And it is to the African soil that he has now returned. And it is here, within the warm embrace of the African soil, that he shall forever remain.
I call on all of us to now release him, so that he may be at peace.