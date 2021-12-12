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https://arabic.sputniknews.com/20211212/رئيس-جنوب-أفريقيا-يدعو-للعفو-عن-آخر-رؤساء-حقبة-العنصرية-بعد-توديعه-في-جنازة-رسمية-1053850457.html
رئيس جنوب أفريقيا يدعو للعفو عن "آخر رؤساء حقبة العنصرية" بعد توديعه في جنازة رسمية
رئيس جنوب أفريقيا يدعو للعفو عن "آخر رؤساء حقبة العنصرية" بعد توديعه في جنازة رسمية
أقامت جنوب أفريقيا جنازة رسمية لرئيسها الأسبق فريديريك ويليم دي كليرك، الذي شهد عهده إطلاق نهاية عهد العنصرية في البلاد وإطلاق سراح نيلسون مانديلا، الذي تولى... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T13:59+0000
2021-12-12T13:59+0000
جنوب أفريقيا
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وعلق رئيس جنوب أفريقيا الحالي سيريل راما فوزا، على هذه المناسبة بتدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.وقال رامافوزا: "ولد فريدريك وليم على التراب الأفريقي وها هو يعود إليه ثانية ليبقى فيه إلى الأبد".وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الرئيس الأسبق لجنوب أفريقيا فريديريك كليرك، توفي بسرطان الرئة عن عمر يناهز الـ 85 عاما بعدما حكم جنوب أفريقيا خلال الفترة من 1989 حتى 1994.وكان كليرك، آخر رؤساء حقبة العنصرية في جنوب أفريقيا، وكان للإجراءات التي اتخذها في سنوات حكمه دورا في إنهاء الفصل العنصري في البلاد.يذكر أنه تم الإعلان عن وفاة كليرك، الشهر الماضي في منزله في كيب تاون بعدما تم تشخيص حالته المرضية بسرطان في الرئة.
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جنوب أفريقيا

رئيس جنوب أفريقيا يدعو للعفو عن "آخر رؤساء حقبة العنصرية" بعد توديعه في جنازة رسمية

13:59 GMT 12.12.2021
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Sumaya Hisham
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أقامت جنوب أفريقيا جنازة رسمية لرئيسها الأسبق فريديريك ويليم دي كليرك، الذي شهد عهده إطلاق نهاية عهد العنصرية في البلاد وإطلاق سراح نيلسون مانديلا، الذي تولى رئاسة البلاد فيما بعد.
وعلق رئيس جنوب أفريقيا الحالي سيريل راما فوزا، على هذه المناسبة بتدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.
وقال رامافوزا: "ولد فريدريك وليم على التراب الأفريقي وها هو يعود إليه ثانية ليبقى فيه إلى الأبد".

أدعو كل واحد منا أن يعفو عنه لينعم بالسلام.

سيريل راما فوزا
رئيس جنوب أفريقيا
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الرئيس الأسبق لجنوب أفريقيا فريديريك كليرك، توفي بسرطان الرئة عن عمر يناهز الـ 85 عاما بعدما حكم جنوب أفريقيا خلال الفترة من 1989 حتى 1994.
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وكان كليرك، آخر رؤساء حقبة العنصرية في جنوب أفريقيا، وكان للإجراءات التي اتخذها في سنوات حكمه دورا في إنهاء الفصل العنصري في البلاد.
كما شهدت فترة حكمه إطلاق سراح المناضل الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، في الثاني من فبراير/ شباط عام 1990، وحصوله على جائزة نوبل مشاركة معه في عام 1993.
يذكر أنه تم الإعلان عن وفاة كليرك، الشهر الماضي في منزله في كيب تاون بعدما تم تشخيص حالته المرضية بسرطان في الرئة.
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