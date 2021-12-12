https://arabic.sputniknews.com/20211212/رئيس-وزراء-إسرائيل-يصل-أبوظبي-في-زيارة-هي-الأولى-من-نوعها-فيديو-1053866686.html

رئيس وزراء إسرائيل يصل أبوظبي في زيارة هي الأولى من نوعها... فيديو

رئيس وزراء إسرائيل يصل أبوظبي في زيارة هي الأولى من نوعها... فيديو

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T20:46+0000

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الإمارات

محمد بن زايد

عبد الله بن زايد آل نهيان

نفتالي بينيت

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وكان في استقبال بينيت، لدى وصوله "مطار الرئاسة" في العاصمة أبوظبي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وسفير الإمارات لدى تل أبيب محمد آل خاجة وسفير الأخيرة لدى أبوظبي أمير حايك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).ونشرت "وام" مقطع فيديو يوثق لهبوط طائرة بينيت التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في مطار أبوظبي، وسط حفاوة كبيرة في الاستقبال.وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، من المقرر أن يلتقي بينيت غدا الاثنين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.من جانبه، قال مكتب بينيت في تغريدة على تويتر: "تاريخ في أبو ظبي- هبط رئيس الوزراء نفتالي بينيت قبل وقت قصير في أول زيارة رسمية لزعيم إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة".وتابع: "كان في استقبال رئيس الوزراء بينيت وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد مع حرس الشرف، على خلفية أعلام إسرائيل والإمارات في منطقة الاستقبال".و قال بينيت بحسب مكتبه: "أقدر حفاوة ضيافتكم. إنه ترحيب رائع. أنا متحمس للغاية لوجودي هنا في أول زيارة رسمية لزعيم إسرائيلي هنا. ونتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين".وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، من المقرر أن يلتقي بينيت غدا الاثنين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.وفي وقت سابق من مساء اليوم، غادر بينيت مدار ديفيد بن غوريون في تل أبيب متوجها إلى الإمارات، تلبية لدعوة محمد بن زايد.وقال بينيت قبيل انطلاق طائرته إلى أبو ظبي: "أبدأ الآن أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر: "الإمكانات الكامنة في الشراكة بين إسرائيل والإمارات هائلة. معا، لدينا فرصة حقيقية لخلق شرق أوسط مستقر ومزدهر وأقوى. وهذه ليست سوى البداية".من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن بينيت قوله: "تهدف الزيارة إلى تعميق التعاون بين الدولتين في كافة المجالات. العلاقات ممتازة ومتفرعة ويجب أن نستمر في تنميتها وتقويتها وبناء السلام الدافئ بين الشعبين".وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/بينيت-قبيل-انطلاقه-للإمارات-ليست-هذه-سوى-البداية-صورة-1053854625.html

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الإمارات, محمد بن زايد, عبد الله بن زايد آل نهيان, نفتالي بينيت