رئيس وزراء بولندا يناقش مع المستشار الألماني إمكانية فرض عقوبات مستقبلية ضد بيلاروس

وارسو - سبوتنيك. وقال في مؤتمر صحفي مشترك، إنه "تحدثنا عن حدودنا الشرقية.. وعرضت التكتيكات المتغيرة لنظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو فيما يتعلق باستخدام الأشخاص كدرع بشري كل ليلة.. كما ناقشنا أيضا العقوبات المحتملة المستقبلية (ضد بيلاروس)، والتي يجب أن تكون وتحدث في اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي".وتوجه المستشار الألماني أولاف شولتز إلى بولندا، اليوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن عدد من القضايا.وعلى رأس القضايا التي سيبحثها المستشار الألماني، تأتي أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.وتؤيد برلين جهود بولندا لمنع تدفق المهاجرين الذين يحاولون دخول أراضيها من بيلاروسيا، وهي أزمة اتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبيرها، وقالت إنها ستساعد وارسو وبروكسل في إيجاد حل لنزاعهما القانوني.
أعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوش مورافيتسكي، أنه ناقش مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في وارسو، إمكانية فرض عقوبات إضافية مستقبلا على بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين على الحدود.
وارسو - سبوتنيك. وقال في مؤتمر صحفي مشترك، إنه "تحدثنا عن حدودنا الشرقية.. وعرضت التكتيكات المتغيرة لنظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو فيما يتعلق باستخدام الأشخاص كدرع بشري كل ليلة.. كما ناقشنا أيضا العقوبات المحتملة المستقبلية (ضد بيلاروس)، والتي يجب أن تكون وتحدث في اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي".
وتوجه المستشار الألماني أولاف شولتز إلى بولندا، اليوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن عدد من القضايا.