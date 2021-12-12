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https://arabic.sputniknews.com/20211212/رئيس-وزراء-بولندا-يناقش-مع-المستشار-الألماني-إمكانية-فرض-عقوبات-مستقبلية-ضد-بيلاروس-1053865367.html
رئيس وزراء بولندا يناقش مع المستشار الألماني إمكانية فرض عقوبات مستقبلية ضد بيلاروس
رئيس وزراء بولندا يناقش مع المستشار الألماني إمكانية فرض عقوبات مستقبلية ضد بيلاروس
أعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوش مورافيتسكي، أنه ناقش مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في وارسو، إمكانية فرض عقوبات إضافية مستقبلا على بيلاروس بسبب أزمة... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T19:55+0000
2021-12-12T19:55+0000
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وارسو - سبوتنيك. وقال في مؤتمر صحفي مشترك، إنه "تحدثنا عن حدودنا الشرقية.. وعرضت التكتيكات المتغيرة لنظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو فيما يتعلق باستخدام الأشخاص كدرع بشري كل ليلة.. كما ناقشنا أيضا العقوبات المحتملة المستقبلية (ضد بيلاروس)، والتي يجب أن تكون وتحدث في اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي".وتوجه المستشار الألماني أولاف شولتز إلى بولندا، اليوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن عدد من القضايا.وعلى رأس القضايا التي سيبحثها المستشار الألماني، تأتي أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.وتؤيد برلين جهود بولندا لمنع تدفق المهاجرين الذين يحاولون دخول أراضيها من بيلاروسيا، وهي أزمة اتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبيرها، وقالت إنها ستساعد وارسو وبروكسل في إيجاد حل لنزاعهما القانوني.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/المستشار-الألماني-يصل-إلى-بولندا-لبحث-أزمة-المهاجرين--1053833273.html
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العالم, ألمانيا, بولندا

رئيس وزراء بولندا يناقش مع المستشار الألماني إمكانية فرض عقوبات مستقبلية ضد بيلاروس

19:55 GMT 12.12.2021
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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أعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوش مورافيتسكي، أنه ناقش مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في وارسو، إمكانية فرض عقوبات إضافية مستقبلا على بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين على الحدود.
وارسو - سبوتنيك. وقال في مؤتمر صحفي مشترك، إنه "تحدثنا عن حدودنا الشرقية.. وعرضت التكتيكات المتغيرة لنظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو فيما يتعلق باستخدام الأشخاص كدرع بشري كل ليلة.. كما ناقشنا أيضا العقوبات المحتملة المستقبلية (ضد بيلاروس)، والتي يجب أن تكون وتحدث في اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي".
وتوجه المستشار الألماني أولاف شولتز إلى بولندا، اليوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن عدد من القضايا.
وعلى رأس القضايا التي سيبحثها المستشار الألماني، تأتي أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.
أولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
المستشار الألماني يصل إلى بولندا لبحث أزمة المهاجرين
06:41 GMT
وتؤيد برلين جهود بولندا لمنع تدفق المهاجرين الذين يحاولون دخول أراضيها من بيلاروسيا، وهي أزمة اتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبيرها، وقالت إنها ستساعد وارسو وبروكسل في إيجاد حل لنزاعهما القانوني.
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