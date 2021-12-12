تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211212/رغم-اعتراض-الصدر-دولة-القانون-الحكومة-التوافقية-الحل-الوحيد-لإنهاء-الانسداد-السياسي-بالعراق-1053863945.html
رغم اعتراض الصدر... دولة القانون: الحكومة التوافقية الحل الوحيد لإنهاء "الانسداد السياسي" بالعراق
رغم اعتراض الصدر... دولة القانون: الحكومة التوافقية الحل الوحيد لإنهاء "الانسداد السياسي" بالعراق
قال ائتلاف دولة القانون في العراق بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن الحل الوحيد لإنهاء حالة "الانسداد السياسي" الذي تشهده البلاد عقب إعلان النتائج... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T19:01+0000
2021-12-12T19:01+0000
العراق
التيار الصدري
مقتدى الصدر
ائتلاف دولة القانون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102175/98/1021759899_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_560f469d5064eaa5eeb91b853b05857a.jpg
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري اليوم الأحد، لـ "السومرية نيوز".وتوقع النوري عدم استمرار الحكومة المقبلة حال تشكيلها على مبدأ الأغلبية لأكثر من عامين.ومضى قائلا: "جميع القوى السياسية على استعداد للتنازل عن المصالح الخاصة في سبيل حماية المصالح العامة للعراق والشعب العراقي".وأكد النوري أن كل القوى السياسية بما في ذلك السنية والكردية تريد المشاركة في الحكومة "ولا يوجد من يرغب بالذهاب الى المعارضة".والأسبوع الماضي، قال صادق الحسناوي عضو مكتب الصدر، إن زعيم التيار الصدري، يسعى لإيجاد نظام سياسي يعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الحسناوي أن التيار يتبنى مشروع حكومة الأغلبية الوطنية ولن يكون جزءا من أي حكومة توافقية.وأوضح أن الصدر تبنى مشروع الأغلبية السياسية وترك الباب مفتوحا أمام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أو الانتقال لصفوف المعارضة لتفعيل دورها في المراقبة البرلمانية للحكومة.وقبل أيام، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/التيار-الصدري-لن-نكون-جزءا-من-أية-حكومة-توافقية-1053570141.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102175/98/1021759899_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_b32a972e27161fa222f6a8b83f63f648.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, التيار الصدري, مقتدى الصدر, ائتلاف دولة القانون

رغم اعتراض الصدر... دولة القانون: الحكومة التوافقية الحل الوحيد لإنهاء "الانسداد السياسي" بالعراق

19:01 GMT 12.12.2021
© AP Photo / Khalid Mohammedنوري المالكي
نوري المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Khalid Mohammed
تابعنا عبر
قال ائتلاف دولة القانون في العراق بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن الحل الوحيد لإنهاء حالة "الانسداد السياسي" الذي تشهده البلاد عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية يتمثل في "تشكيل حكومة توافقية"، الأمر الذي سبق ورفضته الكتلة الصدرية برئاسة مقتدى الصدر قلبا وقالبا.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري اليوم الأحد، لـ "السومرية نيوز".
وتوقع النوري عدم استمرار الحكومة المقبلة حال تشكيلها على مبدأ الأغلبية لأكثر من عامين.
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
التيار الصدري: لن نكون جزءا من أية حكومة توافقية
5 ديسمبر, 06:45 GMT
ومضى قائلا: "جميع القوى السياسية على استعداد للتنازل عن المصالح الخاصة في سبيل حماية المصالح العامة للعراق والشعب العراقي".
وقال إن "جماهير الإطار (التنسيقي يضم غالبية القوى السياسية الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات) لديهم حقوق ويطالبون بها وهي إرجاع أصواتهم التي يعتقدون أنها سرقت".
وأكد النوري أن كل القوى السياسية بما في ذلك السنية والكردية تريد المشاركة في الحكومة "ولا يوجد من يرغب بالذهاب الى المعارضة".
والأسبوع الماضي، قال صادق الحسناوي عضو مكتب الصدر، إن زعيم التيار الصدري، يسعى لإيجاد نظام سياسي يعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الحسناوي أن التيار يتبنى مشروع حكومة الأغلبية الوطنية ولن يكون جزءا من أي حكومة توافقية.
وأوضح أن الصدر تبنى مشروع الأغلبية السياسية وترك الباب مفتوحا أمام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أو الانتقال لصفوف المعارضة لتفعيل دورها في المراقبة البرلمانية للحكومة.
وقبل أيام، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:59 GMTالسعودية تقر ميزانية 2022... والملك سلمان يصدر توجيها إلى مجلس الوزراء
19:55 GMTرئيس وزراء بولندا يناقش مع المستشار الألماني إمكانية فرض عقوبات مستقبلية ضد بيلاروس
19:51 GMTالسعودية بصدد عقد أولى ورش استمطار السحب
19:47 GMTملك الأردن يتحدث عن هدف يجب مواصلة العمل من أجله
19:43 GMTبعثة الأمم المتحدة في ليبيا تصدر بيانا بعد وصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس
19:30 GMTضيق التنفس البسيط قد يكون سببه جرثومة في المعدة تتطلب تدخلا عاجلا
19:23 GMTالرئيس العراقي يناقش مع مسؤول أمريكي إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي
19:21 GMTإسرائيل تسجل 15 إصابة جديدة بأوميكرون وتحذر من الموجة الخامسة
19:04 GMT علماء يرصدون ولادة "فراشة" بجناح واحد احترقت في الفضاء... صور وفيديو
19:01 GMTرغم اعتراض الصدر... دولة القانون: الحكومة التوافقية الحل الوحيد لإنهاء "الانسداد السياسي" بالعراق
18:57 GMT"احتجاجات حضرموت"... هل تقود اليمن إلى الاستقرار أم الفوضى؟
18:52 GMTبرشلونة يفرط في فوز ثمين على أوساسونا
18:46 GMTميقاتي يصدر بيانا عاجلا بشأن الإساءة إلى البحرين والتطاول عليها
18:44 GMTاستئناف حركة الملاحة في مطار عدن الدولي بعد إصلاح عطل فني
18:43 GMTمايكروسوفت تحذر ملايين المستخدمين لنظامي ويندوز 10 و11
18:36 GMTكورونا يضرب البريميرليغ
18:32 GMT"تعرضت لأبشع أنواع العنف"... نضال الأحمدية تبكي وتكشف تفاصيل صادمة عن طلاق شيرين عبدالوهاب
18:30 GMTحوت أزرق يتجاوز قاربا... عندما يفرض عملاق الأرض هيبته... فيديو
17:57 GMTتتويج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بجائزة أفضل مدرب أندية في أفريقيا لعام 2021
17:54 GMTبعد لقائها نتنياهو... ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"... صور