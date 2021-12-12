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رغم مطالبته بتمديدها.. رفع الحراسة عن أسرة نتنياهو غدا
رغم مطالبته بتمديدها.. رفع الحراسة عن أسرة نتنياهو غدا
قررت لجنة حكومية إسرائيلية، اليوم الأحد، رفع الحراسة الأمنية عن أسرة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، اعتبارا من يوم غد الاثنين، على الرغم من مطالبته بتمديدها. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T11:01+0000
2021-12-12T11:01+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن زوجة نتنياهو وأبناءه لن يتمتعوا بحراسة أمنية بموجب قرار اللجنة الذي يأتي بعد مرور 6 أشهر من ترك نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء.وقالت اللجنة الوزارية التي تنظم أنشطة جهاز الشاباك الإسرائيلي إن قرار انتهاء التأمين يتماشى مع آراء جميع المسؤولين الأمنيين الذين تحدثوا للجنة.وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن اجتماع اللجنة الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، شارك فيه مسؤولون من "الشاباك" ومسؤولون أمنيون آخرين.من جانبه، كتب وزير الأمن الداخلي "عومر بارليف" في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "عندما يقول جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والموساد إنه لا يوجد تهديد لأسرة نتنياهو فالقرار سهل".وكان نتنياهو قد دعا الحكومة الأسبوع الماضي إلى تمديد الحراسة الأمنية على أفراد أسرته لمدة 6 أشهر أخرى، متهما إيران ودولا أخرى معادية بأنها تهدف إلى اغتيالهم.​​​​​​​
https://arabic.sputniknews.com/20211210/كيف-رد-نتنياهو-على-ترامب-بعد-شتمه-له؟-1053786922.html
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إسرائيل, بنيامين نتنياهو

رغم مطالبته بتمديدها.. رفع الحراسة عن أسرة نتنياهو غدا

11:01 GMT 12.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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قررت لجنة حكومية إسرائيلية، اليوم الأحد، رفع الحراسة الأمنية عن أسرة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، اعتبارا من يوم غد الاثنين، على الرغم من مطالبته بتمديدها.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن زوجة نتنياهو وأبناءه لن يتمتعوا بحراسة أمنية بموجب قرار اللجنة الذي يأتي بعد مرور 6 أشهر من ترك نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء.
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وقالت اللجنة الوزارية التي تنظم أنشطة جهاز الشاباك الإسرائيلي إن قرار انتهاء التأمين يتماشى مع آراء جميع المسؤولين الأمنيين الذين تحدثوا للجنة.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن اجتماع اللجنة الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، شارك فيه مسؤولون من "الشاباك" ومسؤولون أمنيون آخرين.
من جانبه، كتب وزير الأمن الداخلي "عومر بارليف" في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "عندما يقول جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والموساد إنه لا يوجد تهديد لأسرة نتنياهو فالقرار سهل".
وكان نتنياهو قد دعا الحكومة الأسبوع الماضي إلى تمديد الحراسة الأمنية على أفراد أسرته لمدة 6 أشهر أخرى، متهما إيران ودولا أخرى معادية بأنها تهدف إلى اغتيالهم.​​​​​​​
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