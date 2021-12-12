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https://arabic.sputniknews.com/20211212/روبوتات-صينية-تستعرض-مهارتها-في-الرقص-فيديو-1053839519.html
روبوتات صينية تستعرض مهارتها في الرقص... فيديو
روبوتات صينية تستعرض مهارتها في الرقص... فيديو
أصبحت الروبوتات جزءا مهما من التطور الصناعي في العالم بعدما دخلت في العديد من المجالات ومنها مجالات الترفيه. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
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روبوت
الصين
نادي الفيديو
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ورغم أن صناعة الروبوتات تتطلب تقنيات علمية في غاية التطور إلا أن التركيز العالمي في هذه الصناعة مكن القائمين عليها من تطوير روبوتات يمكنها أداء مهام متنوعة بمرونة عالية مثل الرقص.ورغم أن تصميم روبوت راقص يحتاج إلى العديد من التقنيات واستخدام الذكاء الصناعي بطريقة متقنة، إلا أن الأمر لم يعد قاصرا على مجرد وجود روبوت يؤدي حركات راقصة بصورة منفردة.وأصبح بإمكان مجموعة من الروبوتات أن تستعرض مهاراتها في الرقص على أنغام الموسيقى في تناغم كبير.ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية على "تويتر"، حيث تقوم مجموعة كبيرة من الروبوتات الصينية المصطفة في عدة صفوف بأداء عروض راقصة تتضمن حركات مختلفة باستخدام الذراعين والرجلين.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/مقهى-يوظف-روبوتات-بدلا-من-العمال-1053464732.html
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روبوت, الصين, نادي الفيديو

روبوتات صينية تستعرض مهارتها في الرقص... فيديو

10:16 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 10:38 GMT 12.12.2021)
© Sputnik . Ajwad Jradat"مستر روبوت" في غزة
مستر روبوت في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أصبحت الروبوتات جزءا مهما من التطور الصناعي في العالم بعدما دخلت في العديد من المجالات ومنها مجالات الترفيه.
ورغم أن صناعة الروبوتات تتطلب تقنيات علمية في غاية التطور إلا أن التركيز العالمي في هذه الصناعة مكن القائمين عليها من تطوير روبوتات يمكنها أداء مهام متنوعة بمرونة عالية مثل الرقص.
ورغم أن تصميم روبوت راقص يحتاج إلى العديد من التقنيات واستخدام الذكاء الصناعي بطريقة متقنة، إلا أن الأمر لم يعد قاصرا على مجرد وجود روبوت يؤدي حركات راقصة بصورة منفردة.
وأصبح بإمكان مجموعة من الروبوتات أن تستعرض مهاراتها في الرقص على أنغام الموسيقى في تناغم كبير.
روبوت باريستا في حديقة زارياديه في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
مقهى يوظف روبوتات بدلا من العمال
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ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية على "تويتر"، حيث تقوم مجموعة كبيرة من الروبوتات الصينية المصطفة في عدة صفوف بأداء عروض راقصة تتضمن حركات مختلفة باستخدام الذراعين والرجلين.
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