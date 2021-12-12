تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211212/روبوتات-صينية-تستعرض-مهارتها-في-الرقص-فيديو-1053839519.html
روبوتات صينية تستعرض مهارتها في الرقص... فيديو
روبوتات صينية تستعرض مهارتها في الرقص... فيديو
أصبحت الروبوتات جزءا مهما من التطور الصناعي في العالم بعدما دخلت في العديد من المجالات ومنها مجالات الترفيه. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T10:16+0000
2021-12-12T10:16+0000
2021-12-12T10:38+0000
روبوت
الصين
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053688580_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_347675ecebeb1766d49bdbebb0ce9c22.jpg
ورغم أن صناعة الروبوتات تتطلب تقنيات علمية في غاية التطور إلا أن التركيز العالمي في هذه الصناعة مكن القائمين عليها من تطوير روبوتات يمكنها أداء مهام متنوعة بمرونة عالية مثل الرقص.ورغم أن تصميم روبوت راقص يحتاج إلى العديد من التقنيات واستخدام الذكاء الصناعي بطريقة متقنة، إلا أن الأمر لم يعد قاصرا على مجرد وجود روبوت يؤدي حركات راقصة بصورة منفردة.وأصبح بإمكان مجموعة من الروبوتات أن تستعرض مهاراتها في الرقص على أنغام الموسيقى في تناغم كبير.ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية على "تويتر"، حيث تقوم مجموعة كبيرة من الروبوتات الصينية المصطفة في عدة صفوف بأداء عروض راقصة تتضمن حركات مختلفة باستخدام الذراعين والرجلين.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/مقهى-يوظف-روبوتات-بدلا-من-العمال-1053464732.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053688580_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a36c8913205bfdbb845ea8ddf94d4ee6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روبوت, الصين, نادي الفيديو
روبوتات صينية تستعرض مهارتها في الرقص... فيديو 10:16 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 10:38 GMT 12.12.2021)
أصبحت الروبوتات جزءا مهما من التطور الصناعي في العالم بعدما دخلت في العديد من المجالات ومنها مجالات الترفيه.
ورغم أن صناعة الروبوتات تتطلب تقنيات علمية في غاية التطور إلا أن التركيز العالمي في هذه الصناعة مكن القائمين عليها من تطوير
روبوتات يمكنها أداء مهام متنوعة
بمرونة عالية مثل الرقص.
ورغم أن تصميم روبوت راقص يحتاج إلى العديد من التقنيات واستخدام الذكاء الصناعي بطريقة متقنة، إلا أن الأمر لم يعد قاصرا على مجرد وجود روبوت يؤدي حركات راقصة بصورة منفردة.
وأصبح بإمكان
مجموعة من الروبوتات
أن تستعرض مهاراتها في الرقص على أنغام الموسيقى في تناغم كبير.
ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية على "تويتر"، حيث تقوم مجموعة كبيرة من الروبوتات الصينية المصطفة في عدة صفوف بأداء عروض راقصة تتضمن حركات مختلفة باستخدام الذراعين والرجلين.